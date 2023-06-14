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長和與Vodafone英國電訊業務合併   3英國擬向長和支付168億元結欠  3年禁售期後長和可售股權 

長和（0001）公布，旗下英國流動電訊業務3英國，將與當地電訊業巨頭之一組成合資公司，將各自在英國的流動電訊業務注入其中。Vodafone及長和將各佔新的合資公司51%發49%股權，Vodafone將向合資公司提供貸款17億英鎊（168.32億港元），並在3英國將在今次交易交割時，由3英國向長和現金償還16.84億英鎊（168.3億港元）。完成交易後，合資公司將結欠Vodafone約60億英鎊（594.06億元）。

長和指，合併公司將在未來投資110億英鎊（1089.17億元）建立5G網絡。其預期，交易完成後第五年，每年成本和資本開支協同效益將超過7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊（693.14億元）。待監管機構及股東批准後，雙方預期合併交易於2024年底完成。

長和及Vodafone在今次交易中，規定不能夠在首三個財政年度出售全部或部份股份，在禁售期過後，Vodafone可行使認購權，或長和可行使認沽權，長和據此將手上合資公司的49%股權脫手。作價規範在最低企業價值165億英鎊（1634.11億港元）。換言之，長和手上的英國電訊業務合資公司股權，最低企業價值的估值會達80.85億英鎊（800.72億元）。Vodafone在購入合資公司時，可以Vodafone上市公司股份，甚至可以現金支付交易代價，但是若支付非現金代價，規定發新股上限最多只佔Vodafone  5%，餘款會以貸款票據支付之。

長和估計，完成交易後，資產總額及負債總額預期將分別減少156.89億元及157.29億元，於交割時之資產淨值預期增加4000萬元。截至去年底止，3英國的資產淨值約588.14億元，稅後溢利達189.95億元。Vodafone的英國業務截至今年3月底止年度資產淨值約65.01億英鎊（643.88億元），稅前溢利只有700萬英鎊（約6933.28萬元）。

 

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