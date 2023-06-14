moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港交所：上市至今港股總市值升7倍 陳茂波冀港推更多人民幣計價產品

港交所（0388）主席史美倫出席港交所上市23周年慶祝典禮時表示，由2000年至2022年，本港的上市公司已由800間增至2600間，市值由少於5萬億元升至超過39萬億元，期間增長7倍，日均成交量由127億元增至1250億元。

史美倫指出，在2022年間，有65%新股來自新經濟體，港交所將會繼續發展這個潛力板塊，並研究更多金融產品。她提到，港交所去年已推出首個在港的碳交易平台。

港幣-人民幣雙櫃台將於下週一推出，有指以往人民幣計價產品成交量較低，行政總裁歐冠昇認為，首日交易量未會十分顯著，市場亦有升有跌，難以預測當日交易量。他強調，人民幣櫃台為長遠的戰略，不能只關注單日發展。

至於目前有24間參與股份，9間莊家參與。首階段以一個較易的管理規模進行，若當中產生一些可能的風險或問題，可以較易察覺。他指出，市場上有不少公司及市場參與者表示有興趣。

財政司司長陳茂波出席同一場合時表示，隨着人民幣作為交易、投資及儲備貨幣愈來愈受歡迎，本港將致力繼續提供更多以人民幣計價的投資和風險管理產品，以滿足此類不斷增長的需求。

 

其他報道

合富輝煌碧桂園訂立物業代物合作框架協議  

融創中國獲撤清盤呈請

字節跳動據報今年向英偉達訂購逾10億美元GPU

長和與Vodafone英國電訊業務合併   3英國擬向長和支付168億元結欠  3年禁售期後長和可售股權 

大新連續4日加港元定息 100萬元以上3個月定息4.2厘

醫藥電商平台藥師幫公開招股 入場費4646元

萬洲主席持股轉入「萬隆信託」 市值140億元

ESR旗下韓REIT售仁川物流中心套現4億

互太紡織發盈警 全年少賺53.1%