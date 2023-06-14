史美倫指出，在2022年間，有65%新股來自新經濟體，港交所將會繼續發展這個潛力板塊，並研究更多金融產品。她提到，港交所去年已推出首個在港的碳交易平台。

港幣-人民幣雙櫃台將於下週一推出，有指以往人民幣計價產品成交量較低，行政總裁歐冠昇認為，首日交易量未會十分顯著，市場亦有升有跌，難以預測當日交易量。他強調，人民幣櫃台為長遠的戰略，不能只關注單日發展。

至於目前有24間參與股份，9間莊家參與。首階段以一個較易的管理規模進行，若當中產生一些可能的風險或問題，可以較易察覺。他指出，市場上有不少公司及市場參與者表示有興趣。

財政司司長陳茂波出席同一場合時表示，隨着人民幣作為交易、投資及儲備貨幣愈來愈受歡迎，本港將致力繼續提供更多以人民幣計價的投資和風險管理產品，以滿足此類不斷增長的需求。

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