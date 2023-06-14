根據新簽署的備忘錄，My Money Group的間接股東將於完成前向該公司出資2.25億歐元，而匯控旗下HSBC Continental Europe（簡稱HBCE） 將保留70億歐元的房貸組合。該組合原作為出售的一部分，考慮於適當時候再將之出售，HBCE亦會將相當於該等貸款帳面價值的現金納入交易範圍內。

將於完成時轉讓的業務資產淨值，將參照交易完成日的現行按揭利率及10年期的中間掉期利率設定，以17.2億歐元為上限；HBCE 將收取相當於所投資金額1.25倍的利潤參與權益，附帶每年按未結算餘額 8%計算的實物支付利息，以換取對My Money Group的頂層控股公司進行資本投資。最高投資金額為4.07億歐元，而於完成時交付的實際資產淨值以及對此進行的投資兩者總額不超過17.68億歐元

匯控認為該等變更概不改變交易的根本理由，即交易將有助匯豐專注於其國際批發業務模式。法國零售業務的會計處理並無任何即時改變， 未來將會與各自的勞資聯合委員將進行咨詢及協商程序，而交易仍有待監管批准，目標是於2024年1月1日完成交易。