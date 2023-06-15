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聯儲局「超級鷹派」 鮑威爾：正討論兩年後才減息

聯儲局一如預期暫停加息，不過，主席鮑威爾暗示減息將在「兩年後」，且點陣圖的變動「超級鷹派」，今年再加息兩次。

鮑威爾稱，「我仍然認為，而且我的同事們也認同，通脹風險偏上行」，「在通脹真正顯著下降的時候，減息將是適宜的，我們正在討論的是兩年後」，「委員會中沒有一個人寫下今年減息，我也認為這可能完全不合適」。

鮑威爾表示，幾乎所有官員都認為2023年進一步加息是合適之舉。他拒絕透露下一次加息最早是否可能在7月份降臨，但強調屆時會視情況而定。

鮑威爾說，鑒於利率之前的快速上升，委員會判斷認為謹慎起見本月應該維持利率不變，本次暫停只是政策步伐放緩的一個表現形式。

基準利率目標區間目前為5%-5.25%，點陣圖顯示，18位決策者中，12位預計利率將達到5.5%-5.75%或更高，表明大多數決策者同意需要進一步收緊政策以遏制通脹壓力，至少12位官員預計2024年某個時點開始減息是適宜的。鮑威爾拒絕透露下一次加息最早是否可能在7月份降臨，但強調屆時會視情況而定。

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示，聯儲局對2023年年末的利率預測中值上調50個基點，這「相較於預期顯著更偏鷹派」，聯儲局「不再那麼顧忌銀行信貸會拖緩經濟」，「只有兩個『點』預測2023年不會再加息。鴿派比例正在下降」。Ruskin補充說，「這一信息毫不含糊地表明，本次只是跳過加息，絕大多數官員預計會再次加息。因此本次暫停是放緩緊縮步伐的一種方式」。如果點陣圖得到驗證，那麼2年期美債殖利率「可能達到5%」，並接近3月高點5.08%。

法國興業銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，聯儲局點陣圖的調整「超級鷹派」，「很難看出如何避開」7月加息。

 

 

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