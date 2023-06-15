道瓊斯工業平均指數收跌232點，跌幅0.69%，報33979點。標普500指數收漲3點，升幅0.09%，報4372點。納斯達克綜合指數收漲53點，或0.4%，報13626點。

聯合健康跌6.4%，報459.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累207點，而NIKE升5.69%，報112.86元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果收市報183.95元，升0.34%，谷歌母公司Alphabet收市報123.67元，跌0.12%，亞馬遜收市報126.42元，跌0.18%，Facebook收市報273.35元，升0.74%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報464點。德國DAX指數收漲0.5%，報16310點；法國CAC 40指數漲0.52%，報7328點；英國富時100指數收漲0.11%，報7602點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.34%，報6988點。

美國2年期債息曾升最多2.79%，是6月2日後最大升幅，高見4.7962厘，是3月10日4.8496厘後最高。收報4.6879厘，是3月9日後收市新高，當日報4.87厘。連升2日，累升0.1109厘，對上一次連升2日是6月7日。

美國10年期債息曾跌最多1.53%，低見3.7551厘，是6月13日3.6759厘後最低。收報3.7862厘，是6月12日後收市新低，當日報3.7356厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至82.549基點，是6月13日後最闊。收報90.60279.856基點，是6月13日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至142.765基點。收市報147.7基點，是6月13日後最闊。

道指曾跌最多1.25%，是5月4日後最大跌幅。低見33783.55點，是6月8日33630.04點後最低。收市報33979.33點，是6月9日後收市新低，當日報33876.78點。

標指曾升最多0.52%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為0.84%。高見4391.82點，是2022年4月21日4512.94點後最高。收市報4372.59點，是2022年4月21日後收市新高，當日報4393.66點。連升5日，累計升105.07點，對上一次連升5日是2021年11月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月1日。

納指曾升最多0.65%，是6月13日後最大升幅。高見13661.74點，是2022年4月21日13710.7點後最高。收市報13626.48點，是2022年4月13日後收市新高，當日報13643.59點。連升5日，累計升521.59點，對上一次連升5日是1月12日。

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