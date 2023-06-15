個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.25%，折合報353.36元；阿里巴巴（9988）升2.71%，折合報87.46元；美團（3690）升2.23%，折合報130.13元；匯控（0005）升0.79%，折合報60.53元；建行（0939）升0.18%，折合報5.02元。

道期現跌0.008%；標期現升0.06%；納期現升0.11%。日本東證指數現跌0.02%；韓國KOSPI指數現升0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.31%。

VIX指數隔晚跌4.99%或0.73點，報13.88點。

紐油現升0.33%或0.23美元，報68.5美元；布油現升0.28%或0.2美元，報73.41美元；金價現跌0.14%或2.87美元，報1939.65美元；LME 銅期貨隔晚升0.57%或49美元，報8509美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.79厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，大家樂（0341）、雅各臣科研製藥（2633）、健倍苗苗（2161）、莎莎國際（0178）。

匯控（0005）售法零售銀行簽新MOU，力爭明年一月完成交易。

美麗田園（2373）盈喜料半年多賺四倍。

合富輝煌（0733）碧桂園（2007）訂立物業代物合作框架協議。

融創中國（1918）獲撤清盤呈請。

長和（0001）與Vodafone英國電訊業務合併，3英國擬向長和支付168億元結欠，3年禁售期後長和可售股權。

大新（2356）連續4日加港元定息，100萬元以上3個月定息4.2厘。

萬洲（0288）主席持股轉入「萬隆信託」，市值140億元。

ESR（1821）旗下韓REIT售仁川物流中心套現4億。

互太紡織（1382）發盈警，全年少賺53.1%。

迪臣發展（0262）發盈警，全年虧損擴大至不多於9500萬元。

平保（2318）平安養老保險首5月原保險合同保費收入跌1.3%。