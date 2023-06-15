恒指今早高開218點或1.13%，報19626點，大市成交金額19億元；國指今早高開95點或1.46%，報6672點。恒生科技指數開市報4128點，升1.87%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為11.2%，下跌為2.63%，無升跌為86.16%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。領展（0823）、創科實業（0669）、中升（0881）拖累大市。

藍籌71隻升，3隻下跌，6隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.52%，報87.3元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.25%，報45.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報13.02元，升4.49%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報70.5元，跌0.98%。

恒指升穿250天線(19564.15點)。科指升穿100天線(4096.27點)、250天線(4059.82點)。

聯儲局息口不變，匯控（0005）開市報60.2元，升0.25%；中銀香港（2388）開市報24.25元，升0.62%；渣打集團（2888）開市報66.8元，升1.37%。本地地產股新世界發展（0017）開市報20.2元，升1.2%；新鴻基地產（0016）開市報101.4元，升0.2%；長實集團（1113）開市報44.8元，升0.56%；恒地（0012）開市報23.65元，升0.42%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）無成交，報10.46元。雅各臣科研製藥（2633）無成交，報0.98元。健倍苗苗（2161）無成交，報1.09元。莎莎國際（0178）開市報1.47元，無升跌。

匯控（0005）售法零售銀行簽新MOU，力爭明年一月完成交易。開市報60.2元，升0.25%。

美麗田園（2373）盈喜料半年多賺四倍。開市報21.05元，無升跌。

合富輝煌（0733）碧桂園（2007）訂立物業代物合作框架協議。合富輝煌無成交，報1.86元。碧桂園（2007）開市報1.78元，升1.14%。

融創中國（1918）獲撤清盤呈請。開市報1.47元，升2.8%。

長和（0001）與Vodafone英國電訊業務合併，3英國擬向長和支付168億元結欠，3年禁售期後長和可售股權。開市報49.3元，升0.92%。

大新（2356）連續4日加港元定息，100萬元以上3個月定息4.2厘。無成交，報5.73元。

萬洲（0288）主席持股轉入「萬隆信託」，市值140億元。開市報4.18元，升0.72%。

ESR（1821）旗下韓REIT售仁川物流中心套現4億。開市報14.16元，升1.29%。

互太紡織（1382）發盈警，全年少賺53.1%。見52周低2.2元，開市報2.2元，跌5.98%。

迪臣發展（0262）發盈警，全年虧損擴大至不多於9500萬元。無成交，報0.059元。

平保（2318）平安養老保險首5月原保險合同保費收入跌1.3%。開市報51.95元，升1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見17.1元，開市報17.1元，無升跌；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.37元，開市報0.37元，升10.45%；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.1元，開市報17.1元，無升跌；三星環球半導體（3132）創52周高，見15.7元，開市報15.7元，無升跌；ＦＬ二南方納指（7266）創52周高，見16元，開市報16元，升1.14%。

破底股方面

創52周低，包括，中國東方集團（0581）低見1.05元，開市報1.05元，跌0.94%；互太紡織（1382）低見2.2元，開市報2.2元，跌5.98%。

異動股

上升異動股，包括，立高控股（8472）開市報0.13元，升11.11%；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.37元，開市報0.37元，升10.45%；國際商業結算（0147）開市報0.059元，升9.26%；GT STEEL GROUP（8402）開市報1.6元，升8.84%；亞洲電視控股（0707）開市報0.064元，升8.47%；汽車之家（2518）開市報60元，升6.19%；天譽置業（0059）開市報0.022元，升4.76%；金山雲（3896）開市報3.58元，升4.68%；萬國數據（9698）開市報13.02元，升4.49%。

下跌異動股，包括，亞洲雜貨（8413）開市報0.16元，跌12.09%；天長集團（2182）開市報0.35元，跌10.26%；東岳集團（0189）見52周低6.5元，開市報6.5元，跌8.06%；ITE HOLDINGS（8092）開市報0.025元，跌7.41%；亞洲果業（0073）開市報0.061元，跌6.15%；互太紡織（1382）見52周低2.2元，開市報2.2元，跌5.98%；國農金融投資（8120）開市報0.132元，跌5.71%；中梁（2772）開市報0.475元，跌4.04%；能源國際投資（0353）開市報0.5元，跌3.85%；致豐工業電子（1710）開市報0.265元，跌3.64%。

其他報道

加拿大電訊商Bell將刪1300職位 關六個電台

金管局據報正促匯豐、渣打、中行 接受加密貨幣交易所為客戶

新西蘭首季GDP按季倒退0.1% 連續兩季收縮 陷技術性衰退

港股ADR升227點 夜期高水284點 美期亞股個別發展 大家樂、莎莎等業績

特斯拉結束13日升勢 累漲逾四成或2400億美元

聯儲局放鷹 高盛料經濟「軟著陸」標指納指再創14個月高 道指跌232點

亞馬遜網路服務：考慮採用超微半導體AI晶片

聯儲局「超級鷹派」 鮑威爾：正討論兩年後才減息

據報蓋茨明日與習近平會面

北水增持盈富 減持工行

美聯儲暫停加息 點陣圖反映官員料再加兩次