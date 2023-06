馬斯克在 Twitter 上回應電動汽車分析師Sawyer Merrit的帖文,Merrit將豐田bZ4X電動汽車的充電速度與特斯拉進行對比。

帖文指,「開著新款豐田bZ4X電動汽車從紐約到華盛頓特區,然後再回來。9小時的車程需要3小時充電。即使在還有37%電量的情況下,bZ4X也拒絕超過35千瓦的充電速度。一輛Model Y在整個行程中可能總共只需要充電約30分鐘。」

馬斯克轉發有關帖文,並發表評論稱:「他們應該加入NACS聯盟。」 NACS是特斯拉北美充電標準的英文縮寫。

They should join the NACS coalition!

