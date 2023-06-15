首5月房地產開發企業房屋施工面積77.95億平方米，按年下降6.2% ；其中住宅施工面積54.85億平方米，下降6.5% 。房屋新開工面積3.97億平方米，下降22.6% ；其中住宅新開工面積2.9億平方米，下降22.7% 。房屋竣工面積2.78億平方米，增長19.6% ；其中住宅竣工面積2.02億平方米，增長19.0% 。

首5月商品房銷售面積4.64億平方米，按年下降0.9% ，其中住宅銷售面積增長2.3% 。商品房銷售額4.98萬億元，增長8.4% ，其中住宅銷售額增長11.9% 。

截至5月底，商品房待售面積6.41億平方米，按年增長15.7% ；其中住宅待售面積增長15.9% 。

首5月房地產開發企業到位資金5.60萬億元，按年下降6.6% ；其中國內貸款7175億元，下降10.5% ；利用外資13億元，下降73.5% ；自籌資金1.63萬億元，下降21.6% ；定金及預收款1.99萬億元，增長4.4% ；個人按揭貸款1.04萬億元，增長6.5% 。

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