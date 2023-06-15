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內地三頭馬車數據放緩 固投見兩年半低 鋼材、水泥日均產量轉跌

內地公佈5月份三頭馬車數據，零售、工業增加值、固投均放緩，其中固投升幅更放緩至4%，是2020年12月後新低，當時報2.9%。國統局稱經濟繼續恢復，工業生產平穩增長、市場銷售持續恢復、固定資產投資規模擴大。

工業增加值方面，5月分，41個大類行業中有21個行業增加值保持按年增長；620種產品中有339種產品產量按年增長。其中，鋼材、水泥日均產量增速均轉跌，汽車、轎車、十種有色金屬、乙烯、發電量增速均放緩。新能源汽車67.5萬輛，多過上月的58.6萬輛。

5月份，工業企業產品銷售率為96.6%，按年下降0.3個百分點；工業企業實現出口交貨值11903億元，按年名義下降5.0%。製造業採購經理指數為48.8%，企業生產經營活動預期指數為54.1%。

零售方面，按消費類型分，商品零售、餐飲收入增幅均放緩，分別由4月的按年增15.9%及43.8%，放緩至10.5%及35.1%。按零售業態分，1—5月份，限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店零售額按年分別增長8.0%、6.8%、6.0%、11.4%，超市零售額按年下降0.3%。1—5月份，全國網上零售額56906億元，按年增長13.8%。其中，實物商品網上零售額48055億元，增長11.8%，佔社會消費品零售總額的比重為25.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長8.4%、 14.6%、11.5%。

固投方面，分產業看，第一產業投資4108億元，按年增長0.1%；第二產業投資58347億元，增長8.8%；第三產業投資126360億元，增長2.0%。第二產業中，工業投資按年增長8.8%。其中，採礦業投資增長1.5%，製造業投資增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長27.6%。

 

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