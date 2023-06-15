港元現報7.8271元升值42點子，曾貶值最多2點子，報7.8315元，亦曾升值最多43點子，報7.827元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.27點子至4.24738%，是5月22日後最高；1星期HIBOR升29.98點子至4.29631%；2星期HIBOR升22.15點子至4.36917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.67點子至4.79333%；6個月期HIBOR升6.26點子至4.84071%；12個月期HIBOR升6.21點子至4.955%。

美元指數現報103.268升值0.32點或0.31%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.19329%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6572%，連續5日收窄，利差是2023年6月01日後最窄，當日差距為-0.6557%。

對上一次連續5日收窄，是5月22日，當日利差報-0.3518%。

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