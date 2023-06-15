蘋果（美：AAPL）日前在WWDC2023開發者大會上，宣布推出了頭戴裝置「Vision Pro」。網媒9to5mac報道，檢索商標數據庫後發現了數百份關於「Vision Pro」的商標申請，其中有些已獲得批准且依然生效、有些則是批准但過期、還有一些仍在等待審核中。
報道指，該媒體篩選了依然在有效期的Vision Pro商標，發現其中有58個，而實際情況可能會更多。
惟報道提到，這些已註冊商標對蘋果發售Vision Pro的影響並沒有想像中那麼大。第一是產品類別，第二是產品相關性，第三蘋果公司可能通過購買等方式獲得授權。
此前有報道指，華為早在2019年5月16日已經註冊「Vision Pro」為商標，其使用日期從2021年11月28日至2031年11月27日，使用權長達10年。因此，若蘋果Vision Pro要進軍中國市場，便需要改名或向華為購買商標權。
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