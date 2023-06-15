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恒指半日升160點 體育用品藍籌勁升 人民幣貶值見7個月最弱 北水轉流出

聯儲局如期未有加息，銀行地產股受惠而高開，港股今早高開後，曾升最多273點，創兩周高，內地公布三頭馬車數據增幅放緩，恒指、國指、科指升幅亦收窄。今早內地如期下調MLF，憧憬內地將進一步降息，人民幣進一步貶值，離岸價貶值至7.1922元，是2022年11月29日後最弱；在岸價亦貶值至7.1807元，是2022年11月29日7.2125元後最弱。

隔晚NIKE炒上，有說受惠PPI放緩，瑞銀則提到美企於內地網上銷售增，港股體育用品藍籌股開市跟升約2%，其後內地公布零售數據，體育、娛樂用品類值由上月的86.4億元升至95億元，首5月升11%，高過首4月的升10.1%，三隻體育用品藍籌股升幅擴大，成為升幅最大的三隻藍籌。

恒指今早高開218點，高位升273點，低位升102點，高低波幅171點。非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為24.37%，下跌為24.65%，無升跌為50.96%。

恒指半日升160點或0.83%，報19569點，大市成交金額525億元；國指升88點或1.35%，報6665點。恒生科技指數收報4126點，升1.82%。

藍籌股成交金額246.99億元，佔大市成交47.04%；科指成份股成交金額142.1億元，佔大市成交27.06%；國指成份股成交金額218.21億元，佔大市成交41.56%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.92%，至94.14億元，佔大市成交17.92%。牛熊證成交金額45.09億元，減少25.25%；窩輪成交金額49.04億元，減少18.59%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌46隻升，27隻下跌，7隻無升跌。申洲國際（2313）升8.95%，收報77.9元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.35%，收報45.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報37.3元，升4.04%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報70.1元，跌1.54%。

恒指反覆升穿250天線(19563.92點)。科指升穿100天線(4096.25點)、250天線(4059.81點)。

北水南下合計淨流出11.22億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入40.5億元人民幣，終止連續4日流出。

內地三頭馬車數據放緩 固投見兩年半低 鋼材、水泥日均產量轉跌。水泥股潤泥（1313）收報3.35元，升2.45%。海螺（0914）收報21.7元，升1.88%。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.39元，無升跌。鞍鋼股份（0347）收報2.1元，跌2.33%。

5月內地一線城市新樓售價按年漲1.7% 按月放緩0.3百分點；首5月內地房地產開發投資錄4.57萬億人幣 按年跌7.2%。中海外（0688）收報17.88元，升1.25%。龍湖（0960）收報19.82元，升2.91%。華潤置地（1109）收報33.85元，升1.96%。碧桂園（2007）收報1.83元，升3.98%。

新加坡向中車（1766）購44輛列車 作價逾30億。收報4.69元，跌1.68%。

聯儲局議息。匯控（0005）收報60.05元，無升跌。中銀香港（2388）收報24.1元，無升跌。渣打集團（2888）收報66.4元，升0.76%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）收報20.1元，升0.7%。新鴻基地產（0016）收報101元，跌0.2%。長實集團（1113）收報44.45元，跌0.22%。恒地（0012）收報23.7元，升0.64%。

收租股方面，太古（0019）收報53.8元，升0.47%。鷹君（0041）收報14.64元，跌0.81%。希慎（0014）收報19.6元，跌0.1%。太古地產（1972）收報19.78元，升0.1%。九龍倉置業（1997）收報41.8元，升1.83%。九龍倉集團（0004）收報17.74元，升0.8%。領展（0823）收報45.65元，跌2.35%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）收報10.58元，升1.15%。雅各臣科研製藥（2633）收報0.98元，無升跌。健倍苗苗（2161）收報1.09元，無升跌。莎莎國際（0178）收報1.53元，升4.08%。

匯控（0005）售法零售銀行簽新MOU，力爭明年一月完成交易。收報60.05元，無升跌。

美麗田園（2373）盈喜料半年多賺四倍。收報21元，跌0.24%。

合富輝煌（0733）碧桂園（2007）訂立物業代物合作框架協議。合富輝煌收報1.86元，無升跌。碧桂園（2007）收報1.83元，升3.98%。

融創中國（1918）獲撤清盤呈請。收報1.53元，升6.99%。

長和（0001）與Vodafone英國電訊業務合併，3英國擬向長和支付168億元結欠，3年禁售期後長和可售股權。收報48.65元，跌0.41%。

大新（2356）連續4日加港元定息，100萬元以上3個月定息4.2厘。收報5.71元，跌0.35%。

萬洲（0288）主席持股轉入「萬隆信託」，市值140億元。收報4.17元，升0.48%。

ESR（1821）旗下韓REIT售仁川物流中心套現4億。收報14.2元，升1.57%。

互太紡織（1382）發盈警，全年少賺53.1%。見52周低2.07元，收報2.09元，跌10.68%。

迪臣發展（0262）發盈警，全年虧損擴大至不多於9500萬元。收報0.059元，無升跌。

平保（2318）平安養老保險首5月原保險合同保費收入跌1.3%。收報51.3元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.33元，收報3.26元，升7.24%；中慶股份（1855）創上市新高，見14元，收報13.8元，升5.83%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見74.5元，收報71.95元，升1.34%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.4元，收報0.385元，升6.94%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9元，收報8.83元，升0.68%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.87元，收報1.84元，升0.55%；法拉帝（9638）創上市新高，見25.85元，收報24.05元，升4.57%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.62元，收報16.55元，跌0.3%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.1元，收報107元，跌0.05%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.34元，收報52.26元，跌0.11%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.58元，收報11.7元，跌4.1%；ASMPT（0522）創52周高，見85元，收報80.75元，跌3.52%；米格國際（1247）創52周高，見1.07元，收報0.98元，升3.16%；伊泰（3948）創52周高，見17.18元，收報17.18元，升0.47%；中興通訊（0763）創52周高，見27.8元，收報27.15元，升5.64%；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.41元，收報0.32元，跌4.48%；中木國際（1822）創52周高，見0.105元，收報0.088元，升23.94%；中國供應鏈產業（3708）創52周高，見0.14元，收報0.126元，跌10%；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.18元，收報17.18元，升0.47%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見15.68元，收報15.8元，跌3.78%；長城環亞控股（0583）低見0.198元，收報0.198元，跌1%；豐盛控股（0607）低見0.061元，收報0.061元，跌3.17%；西王特鋼（1266）低見0.04元，收報0.042元，跌4.55%；香港寬頻（1310）低見4.6元，收報4.62元，跌2.33%；堃博醫療（2216）低見1.08元，收報1.14元，跌2.56%；老恒和釀造（2226）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；微泰醫療（2235）低見5.61元，收報5.68元，跌1.22%；時代環球集團（2310）低見0.037元，收報0.043元，升2.38%；百奧賽圖（2315）低見19元，收報19.78元，跌8.43%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.55元，收報6.66元，升0.91%；洛陽玻璃（1108）低見5.92元，收報6.06元，升0.33%；港通控股（0032）低見8.51元，收報8.7元，跌1.47%；東岳集團（0189）低見5.58元，收報5.79元，跌18.1%；山東墨龍（0568）低見1.88元，收報1.93元，無升跌；中國東方集團（0581）低見1.04元，收報1.05元，跌0.94%；高山企業（0616）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%；首鋼資源（0639）低見1.99元，收報2.03元，跌2.4%；普達特科技（0650）低見0.69元，收報0.7元，跌1.41%；香港華人有限公司（0655）低見0.44元，收報0.44元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，西王置業（2088）收報0.075元，升33.93%；敏捷控股（0186）收報0.495元，升33.78%；保德國際發展（0372）收報0.089元，升30.88%；中木國際（1822）創52周高，見0.105元，收報0.088元，升23.94%；弘陽地產（1996）收報0.325元，升22.64%；雲頂新耀（1952）收報13.32元，升18.72%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.59元，升18%；環科國際（0657）見52周低0.036元，收報0.042元，升16.67%；易生活控股（0223）收報0.134元，升16.52%；萬里印刷（8385）收報0.037元，升15.63%；金慧科技（8295）收報0.048元，升14.29%。

下跌異動股，包括，御德國際控股（8048）收報0.025元，跌21.88%；東岳集團（0189）見52周低5.58元，收報5.79元，跌18.1%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.031元，跌16.22%；和嘉控股（0704）收報0.2元，跌14.53%；北海康成（1228）收報1.53元，跌14.53%；俊裕地基（1757）見52周低0.16元，收報0.166元，跌13.54%；時時服務（8181）創上市新低，見0.041元，收報0.045元，跌13.46%；國茂控股（8428）收報0.435元，跌13%；實德環球（0487）收報0.105元，跌12.5%；工蓋有限公司（1421）收報0.53元，跌11.67%。

 

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