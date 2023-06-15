聯儲局如期未有加息，銀行地產股受惠而高開，港股今早高開後，曾升最多273點，創兩周高，內地公布三頭馬車數據增幅放緩，恒指、國指、科指升幅亦收窄。今早內地如期下調MLF，憧憬內地將進一步降息，人民幣進一步貶值，離岸價貶值至7.1922元，是2022年11月29日後最弱；在岸價亦貶值至7.1807元，是2022年11月29日7.2125元後最弱。