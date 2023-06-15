香港科技探索（1137）公布，旗下HKTVmall推出「直送英國」服務，為身處英國的客戶提供近70萬款，涵蓋八大類型的產品選擇。除了香港本地品牌及節慶產品，HKTVmall亦為客戶提供多款來自台灣、日本、韓國等地的亞洲特式產品，讓英國客戶可以隨時隨地以香港價錢選購多元化產品。
英國客戶與香港客戶一樣享受$350（GoldVIP及VIP客戶）及$500（普通客戶）的本地免運費金額，而海外的運費，以500克為重量計算單位，首15公斤的基本海外運費為每500克60港元，15公斤後為每500克48港元，GoldVIP會員及VIP會員更可享專屬運費優惠，GoldVIP會員首15公斤海外運費四折，即每500克24港元，較一般海外運費低最多7成。為了加強推廣全新服務，現時為所有會員提供運費優惠。
有關產品進口英國的報關安排，HKTVmall會直接向客戶指定的第三方物流公司提供產品資料，由物流公司處理相關報稅文件，客戶毋須再申報產品資料或處理集運事宜。
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