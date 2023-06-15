英國客戶與香港客戶一樣享受$350（GoldVIP及VIP客戶）及$500（普通客戶）的本地免運費金額，而海外的運費，以500克為重量計算單位，首15公斤的基本海外運費為每500克60港元，15公斤後為每500克48港元，GoldVIP會員及VIP會員更可享專屬運費優惠，GoldVIP會員首15公斤海外運費四折，即每500克24港元，較一般海外運費低最多7成。為了加強推廣全新服務，現時為所有會員提供運費優惠。

有關產品進口英國的報關安排，HKTVmall會直接向客戶指定的第三方物流公司提供產品資料，由物流公司處理相關報稅文件，客戶毋須再申報產品資料或處理集運事宜。

其他報道

匯豐維持最優惠利率5.75厘不變

恒指半日升160點 體育用品藍籌勁升 人民幣貶值見7個月最弱 北水轉流出

蘋果發售Vision Pro恐遇阻 VisionPro商標最少被58家公司提前註冊

余偉文：料港息高企一段時間 半年結後漸回落

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升7日 創兩周高 港美息差收窄

內地三頭馬車數據放緩 固投見兩年半低 鋼材、水泥日均產量轉跌

5月內地一線城市新樓售價按年漲1.7% 按月放緩0.3百分點

首5月內地房地產開發投資錄4.57萬億人幣 按年跌7.2%

花旗：第二季裁減1600個職位 料錄一筆遣散費開支