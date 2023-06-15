大家樂（0341）公布截至3月底止全年業績，2022/23年度純利錄1.10億元，按年反彈4.2倍，2021/22年度純利錄2120萬元，但其時疫情補助多達1.28億元，2022/23年度補助大減至4090萬元。若撇除疫情補助，大家樂由2021/22年度的虧損1.07億元，至2022/23年度轉賺6950萬元，成功扭虧。每股基本盈利錄19港仙，末期息每股派28仙，按年增55.6%。
截至今年3月底止，集團於香港共有376間門店，按年淨增12間，於內地有153間門店，按年淨增17間。
期內速食餐飲業務收入按年增加5.4%至48.08億元，大家樂快餐及一粥麵的同店銷售分別錄得1%及2%增長。休閒餐飲業務收入增加11.3%至8.58億元，由於疫情限制放寬，經濟逐漸好轉，業務自第三季末起受惠，尤其晚市。機構飲食業務收入增加24.2%至8.64億元。
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