此前樂視網發佈公告稱，因公司2007年至2016年連續十年財務造假等行為，中國證監會北京監管局對其合計罰款2.4億元人民幣（下同），對賈躍亭合計罰款2.41億元。此前，中國證監會已對樂視網信息技術（北京）股份有限公司申請限制消費。

根據限制令，賈躍亭被限制實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。若違反限制消費令，將依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十四條的規定，予以罰款、拘留；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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