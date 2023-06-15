他提到，今次中國之行距上次已有四年之久，世界發生巨變，與2019年相比，如今很多人對未來都更缺信心，但他堅信包括人工智能在內的技術進步，將在衛生保健和教育等領域帶來快速突破，使更多人能夠獲得拯救生命的工具和更好的發展機會。此外，氣候技術創新將有望在確保人們獲得充足且可負擔的清潔能源的同時，推動實現全球減排目標。

他又批評，富裕國家幾百年來的發展方式導致氣候變化，但目前受害最大的是低收入國家居民，並經歷糧食危機，「但造成這場危機的卻是一場遠在千里之外的歐洲的戰爭。」

蓋茨指，中國的創新者在這些全球合作中能夠發揮重要作用，中國在健康、農業、營養和減貧等方面擁有寶貴的成功經驗可以分享，也聚集了大量人才。無論是在實驗室、初創企業還是高等學府，很多年輕人正努力尋找解決方案，比如治療結核病和瘧疾等古老疾病的創新藥物等。他強調，瘧疾、結核病和被忽視的熱帶病等疾病嚴重影響世界上最貧困的人口，但這些疾病往往不受醫藥企業重視，故盼望年輕人日後會為此努力。

他透露，蓋茨基金會正在與中國的伙伴們合作解決許多其他重要的問題，例如根除脊髓灰質炎，診斷、預防和治療艾滋病和結核病，以及開發價格低廉、可持續的新一代環境衛生技術。

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