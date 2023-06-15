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股匯市熱鬧 恒指收市升420點 1214億成交兩周最多 北水流出增至72億

市場等候聯儲局議息結果多時，港股成交連續6日低於千億元水平，今日市場迎來「超級鷹派」議息結果，加上內地三頭馬車放緩，雙重消息夾擊下，市場終於變得熱鬧，一方面，美匯借加息而展現強勢，另一方面，中美息差持續擴闊下，人民幣早段貶值見7個月最弱後，於午後無消息下轉升值。美元人民幣齊齊升值，或許是市場於午後終於消化今晨公布美國國務卿布林肯訪華的消息。匯市如此，股市亦如此，A股港股齊齊反彈。

不過，恒指反彈似乎牽涉多項技術因素，包括恒指高見19823.2點，收回熊證重貨區19800-19489點近940張期指；反彈至恒指由黃金比率低位反彈38.2%(19823.44點)前的水平；10天線升穿20天線水平。

與此同時，北水午後則加速流出，由早市的流出11.22億元，大增至72.65億元，是6月6日後最多。南水則轉流入。體育用品股成為藍籌升市火車頭，如午市所言，受NIKE、內地零售數據推動。

恒指今早高開218點，高位升423點，低位升102點，全日高低波幅321點。全市上升股份比例為39.8%，下跌為21.93%，無升跌為38.25%。

恒指收市升420點或2.17%，報19828點，大市成交金額1214億元，較上日增加30.37%，是6月2日1491.37億元成交後最多；國指升195點或2.98%，報6772點。恒生科技指數收報4198點，升3.59%。

藍籌股成交金額616.28億元，佔大市成交50.76%；科指成份股成交金額357.94億元，佔大市成交29.48%；國指成份股成交金額536.19億元，佔大市成交44.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4%，至125.41億元，佔大市成交10.33%。牛熊證成交金額63.07億元，增加4.54%；窩輪成交金額62.33億元，增加3.45%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中海油（0883）、領展（0823）拖累大市。

藍籌70隻升，8隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升11.4%，收報79.65元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.99%，收報45.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報142.8元，升7.85%；跌幅最大的是攜程（9961）收報281.8元，升0.07%。

恒指10天線(19326.19點)升穿20天線(19150.5點)，指數接連升穿50天線(19715.71點)及250天線(19564.96點)，是5月18日以來首次企高於250天線。

科指升穿100天線(4096.97點)及250天線(4060.1點)，10天線(3948.28點)向上逼近50天線(3948.32點)。

北水南下合計淨流出72.65億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入92.01億元人民幣，終止連續4日流出。

午後消息股表現

國泰（0293）航空送1.2萬張免費日本機票 6月26日起接受登記。收報7.56元，升0.8%。

採新會計準則後 友邦（1299）去年純利多30億美元至33億美元。收報81.4元，跌0.91%。

恒隆地產（0101）陳啟宗預計未來3年香港住宅市場會好轉 息口上升對樓價影響微。收報13.22元，升1.38%。

大家樂（0341）撇除疫情補助扭虧 全年轉賺6950萬元 末期息增派逾五成。收報10.88元，升4.02%。

莎莎國際（0178）全年轉盈 賺5824萬元 不派末期息。收報1.49元，升1.36%。

今早及隔晚消息股表現

內地三頭馬車數據放緩 固投見兩年半低 鋼材、水泥日均產量轉跌。水泥股潤泥（1313）收報3.42元，升4.59%。海螺（0914）收報21.75元，升2.11%。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.41元，升1.44%。鞍鋼股份（0347）收報2.12元，跌1.4%。

5月內地一線城市新樓售價按年漲1.7% 按月放緩0.3百分點；首5月內地房地產開發投資錄4.57萬億人幣 按年跌7.2%。中海外（0688）收報18元，升1.93%。龍湖（0960）收報20.1元，升4.36%。華潤置地（1109）收報34.1元，升2.71%。碧桂園（2007）收報1.87元，升6.25%。

新加坡向中車（1766）購44輛列車 作價逾30億。收報4.67元，跌2.1%。

聯儲局議息。匯控（0005）收報60.05元，無升跌。中銀香港（2388）收報24.2元，升0.41%。渣打集團（2888）收報66.1元，升0.3%。

本地地產股上升，新世界發展（0017）收報20.25元，升1.45%。新鴻基地產（0016）收報101.6元，升0.4%。長實集團（1113）收報44.6元，升0.11%。恒地（0012）收報23.7元，升0.64%。

收租股上升，太古（0019）收報53.7元，升0.28%。鷹君（0041）收報14.68元，跌0.54%。希慎（0014）收報19.72元，升0.51%。太古地產（1972）收報19.72元，跌0.2%。九龍倉置業（1997）收報41.45元，升0.97%。九龍倉集團（0004）收報17.94元，升1.93%。領展（0823）收報45.35元，跌2.99%，除息後計跌0.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，雅各臣科研製藥（2633）收報0.99元，升1.02%。健倍苗苗（2161）收報1.09元，無升跌。

匯控（0005）售法零售銀行簽新MOU，力爭明年一月完成交易。收報60.05元，無升跌。

美麗田園（2373）盈喜料半年多賺四倍。收報21元，跌0.24%。

合富輝煌（0733）碧桂園（2007）訂立物業代物合作框架協議。合富輝煌收報1.85元，跌0.54%。碧桂園（2007）收報1.87元，升6.25%。

融創中國（1918）獲撤清盤呈請。收報1.53元，升6.99%。

長和（0001）與Vodafone英國電訊業務合併，3英國擬向長和支付168億元結欠，3年禁售期後長和可售股權。收報48.95元，升0.2%。

大新（2356）連續4日加港元定息，100萬元以上3個月定息4.2厘。收報5.74元，升0.17%。

萬洲（0288）主席持股轉入「萬隆信託」，市值140億元。收報4.22元，升1.69%。

ESR（1821）旗下韓REIT售仁川物流中心套現4億。收報14.2元，升1.57%。

互太紡織（1382）發盈警，全年少賺53.1%。見52周低1.99元，收報2元，跌14.53%。

迪臣發展（0262）發盈警，全年虧損擴大至不多於9500萬元。收報0.058元，跌1.69%。

平保（2318）平安養老保險首5月原保險合同保費收入跌1.3%。收報52.25元，升1.85%。

破頂股表現

破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見6.13元，收報6.13元，升7.36%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.38元，收報3.33元，升9.54%；中慶股份（1855）創上市新高，見14.4元，收報14.12元，升8.28%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見75.9元，收報75.65元，升6.55%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.4元，收報0.375元，升4.17%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9.24元，收報9.15元，升4.33%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.95元，收報1.95元，升6.56%；法拉帝（9638）創上市新高，見25.85元，收報24.15元，升5%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.305元，收報9.305元，升1.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.6元，收報1031.6元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.62元，收報16.52元，跌0.48%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見528元，收報528元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.1元，收報107元，跌0.05%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.34元，收報52.24元，跌0.15%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.58元，收報11.9元，跌2.46%；科笛（2487）創上市新高，見28.85元，收報28.4元，升14.75%；ASMPT（0522）創52周高，見85元，收報81.3元，跌2.87%；米格國際（1247）創52周高，見1.07元，收報1.06元，升11.58%；伊泰（3948）創52周高，見17.2元，收報17.18元，升0.47%；白花油（0239）創52周高，見1.55元，收報1.55元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見27.8元，收報26.6元，升3.5%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見1.07元，收報1.06元，升11.58%；百福控股（1488）創52周高，見1.15元，收報1.15元，無升跌；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.41元，收報0.385元，升14.93%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見15.68元，收報15.98元，跌2.68%；YGM TRADING（0375）低見0.96元，收報0.96元，跌2.04%；長城環亞控股（0583）低見0.198元，收報0.198元，跌1%；豐盛控股（0607）低見0.061元，收報0.063元，無升跌；力圖控股（1008）低見0.14元，收報0.15元，跌0.66%；西王特鋼（1266）低見0.04元，收報0.041元，跌6.82%；香港寬頻（1310）低見4.5元，收報4.6元，跌2.75%；堃博醫療（2216）低見1.08元，收報1.2元，升2.56%；老恒和釀造（2226）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；微泰醫療（2235）低見5.61元，收報5.69元，跌1.04%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.55元，收報6.75元，升2.27%；BC科技（0863）低見1.72元，收報1.79元，跌1.1%；洛陽玻璃（1108）低見5.92元，收報6.24元，升3.31%；港通控股（0032）低見8.51元，收報8.7元，跌1.47%；世紀建業（0079）低見0.076元，收報0.076元，跌3.8%；東岳集團（0189）低見5.58元，收報5.67元，跌19.8%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；中國智能健康（0348）低見0.096元，收報0.1元，跌1.96%；建聯集團（0385）低見0.47元，收報0.475元，無升跌；中國天弓控股（0428）低見0.25元，收報0.25元，跌10.71%。

異動股

上升異動股，包括，雲頂新耀（1952）收報17.28元，升54.01%；西王置業（2088）收報0.075元，升33.93%；中國創意控股（8368）收報0.32元，升30.61%；伯明翰體育（2309）收報0.71元，升26.79%；萬里印刷（8385）收報0.04元，升25%；中國紅包（8316）收報0.9元，升23.29%；MINDTELL TECH（8611）收報0.088元，升22.22%；港灣數字（0913）收報0.67元，升21.82%；川控股（1420）收報0.11元，升20.88%；中薇金融（0245）收報0.064元，升20.75%；恆富控股（0643）收報1.14元，升20%。

下跌異動股，包括，GT STEEL GROUP（8402）見52周低0.27元，收報1.04元，跌29.25%；皇冠環球集團（0727）收報0.086元，跌21.82%；東岳集團（0189）見52周低5.58元，收報5.67元，跌19.8%；天時軟件（8028）收報0.021元，跌19.23%；御德國際控股（8048）收報0.026元，跌18.75%；華泰瑞銀（8006）見52周低0.15元，收報0.15元，跌17.58%；國茂控股（8428）收報0.415元，跌17%；高維科技（2086）收報0.7元，跌16.67%；中國藝術金融（1572）收報0.114元，跌15.56%；時時服務（8181）創上市新低，見0.041元，收報0.044元，跌15.38%；正利控股（3728）平上市低位0.091元，收報0.091元，跌14.95%。

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