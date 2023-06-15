香港政府銳意推動低碳和可持續經濟轉型，並已預留兩億港元，推出為期三年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，資助業界人士接受相關專業資格培訓及獲取有關資歷。氣候金融課程為先導計劃其中一個合資格課程。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示，「投資者日益將ESG因素視為投資分析的核心部分。隨著市場日益渴求支持可持續投資的產品和技能，加上對漂綠有所憂慮，金融專業人士有確切及迫切的需要來加深了解這些因素如何影響金融行業、客戶和整個世界。氣候金融課程學員能夠獲得綠色和可持續金融培訓先導計劃資助，令我們朝著更加可持續的未來邁出新一步」。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵指出，隨着主要持分者對企業要求逐漸增加，尤其有關淨零排放目標，綠色金融已經成為財會專才的必備技能，以創造長遠價值，推動可持續經濟及企業發展。他們很高興能與CFA協會合作，推出變革性氣候金融課程，更獲港府資助。

此外，CFA協會今天慶祝全球投資行業的領先證書CFA課程推出60周年。CFA協會總裁兼首席執行官Margaret Franklin表示，「1963年第一屆CFA考生已經是廣受認可的投資領袖。他們投放時間並冒着名譽風險參加了由Benjamin Graham首次提出的考試，造福了後代的投資分析師。他們的參與和投入實現了CFA課程的願景，為當今被廣泛認可的高級資格奠定了基調」。CFA協會認證常務董事Chris Wiese還表示，他們最近的修訂使CFA項目再次革新，以滿足新一代考生的需求。

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