「其實大家都知道，ESG在歐洲一直走得很前，而在歐洲以外，根據這個排名，我們香港是最高分的。」許正宇提到，該研究涵蓋40多個國家及地區，香港得此佳績，反映本地有龐大的ESG投資機遇，又指《明報》舉辦今次論壇的適切性。

他指出，港府自2019年5月以來，一共發行逾220億美元等值的綠色債券，當中包括歐元及人民幣計價債券，並創下市場不少新紀錄，如去年5月港府發行200億港元的零售債券，是當時全球最大的綠色零售債券發行。此外，今年2月港府發行8億港元代幣化綠債，「量不算大，但意義在哪裏呢？它是全球第一隻政府的代幣化綠色債券。」他認同綠色應與科技結合，故選擇發行代幣化債券，並以人工智能評審。截至今年5月底，港府已向約250筆在香港發行的綠色及可持續債務工具批出資助，共近1.8億元，涉及債務總額近800億美元。

到今年6月，港府又發行60億美元等值的綠色債券，以美元、歐元、人民幣計價，成為亞洲最大的ESG債券發行。許正宇預告，下一步會擴大綠債範疇，以涵蓋更多可持續的金融項目。

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