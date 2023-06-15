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花旗環球財富料美聯儲加息周期已完結最快年底考慮減息

昨日美聯儲暫停加息後，會後點陣圖預測年底利率中位數為5.6厘，顯示年底前或再加兩次息，但花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程表示，大概率而言加息周期已告結束，料美聯儲或於今年年底或明年初考慮減息。

花旗環球財富於今日2023下半年環球投資前瞻，整體預期未來經濟會復蘇，因美元走弱，非美元資產值得關注，弱美元政策帶動整個亞洲股市。彭程指，佔通貨膨脹超過一半的租金會慢慢往下跌，令未來美國CPI會繼續下跌，又指美國實際利率由負轉正，是20年來首次，代表美聯儲無需加息亦可以維持高位實際利率。他亦指，2016年以來三次弱美元市場中，大多數股市亦見受益。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪認為，未來息口調整的預期空間不大，他指點陣圖看似偏向「鷹派」，但美匯指數今日調整後，亦突破不到高位，整體美匯指數維持在1.04以上的動力會較慢。

    

彭程認為日本股市錄得600億美元淨資金流入，但仍較安倍經濟學巔峰時期，還差2000億美元，資本流入才剛剛開始。但他認為日股於下半年回調亦正常，亦表示最近日股兩個月上漲得很快。

彭程在弱美元政策下，他亦看好中國股市。廖嘉豪表示中國股市最大催化劑，在於內地當局推出刺激經濟政策，使投資者對中國市場重拾信心，他預計 7月政治局會議後，全國性政策或會推出，例如在內房方面放寬首期比例，以及寬鬆核心城市的限購政策。