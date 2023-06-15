財經事務及庫務局局長許正宇出席《明報》「環境、社會及企業管治大獎2023」頒獎禮時，透露去年香港發行了綠色及可持續債務總額逾800億美元，按年增四成，佔亞洲同類發行市場35%，並引述獨立評級機構晨星公司研究指，香港是歐洲以外可持續發展中得分最高。「其實大家都知道，ESG在歐洲一直走得很前，而在歐洲以外，根據這個排名，我們香港是最高分的。」許正宇提到，該研究涵蓋40多個國家及地區，香港得此成績，反映本地有龐大的ESG投資機遇。

他強調，「可持續發展」概念存在了一段時間，因過去兩、三年疫情社會對風險管理有新體會，整個社會及經濟發展要注意可持續發展的原則，才可長久得益。

他指出，港府自2019年5月以來，一共發行逾220億美元等值的綠色債券，並創下市場不少新紀錄，如去年5月港府發行200億港元的零售債券，是當時全球最大的綠色零售債券發行。此外，今年2月港府發行8億港元代幣化綠債，是全球第一隻政府的代幣化綠色債券。政府兩年前推出「綠色和可持續金融資助計劃」，資助債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務，截至今年5月底，已向約250筆在香港發行的綠色及可持續債務工具批出資助，共近1.8億元，涉及債務總額近800億美元。到今年6月，港府又發行60億美元等值的綠色債券，以美元、歐元、人民幣計價，成為亞洲最大的ESG債券發行。