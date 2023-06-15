中國神華（1088）今公布2023年5月份主要運營數據，佔2022年總收入約68%的煤炭業務，5月煤炭銷售量3,670萬（噸，下同），按年升4%，首5個月累計1.8億，按年升1.7%；商品煤產量5月2,690萬，按年7.6%，首5個月累計1.33億，按年升0.4%。
佔2022年總收入約25%的發電業務，總發電量為156億（千瓦時，下同），按年升32.4%，首5個月累計822億，按年升15.2%；總售電量1.46，按年升33%，首5個月累計773億，按年升15.3%。
佔2022年總收入約3.89%的鐵路業務，自有鐵路運輸周轉量244億公里，按年升4.7%。首5個月累計1,262億公里，按年升3.6%；
佔2022年總收入約1.85%的煤化工業務，聚乙烯銷售量3.1萬（噸，下同），按年跌1%，首5個月累計15.3萬，按年跌1.2%；聚丙烯銷售量3.1萬，按年升4.7%，首5個月累計14.4萬，與去年不變。
佔2022年總收入不到一成的航運業務，航運貨運量1,150萬噸，與去年不變，首5個月累計5,940萬噸，按年升7.6%；航運周轉量124億（海里，下同），按年升10.7%，首5個月累計634億，按年升15.5%。