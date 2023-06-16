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押注更早結束緊縮周期 納指標指連升6日 再創14個月高 道指升428點

美國5月零售銷售意外增長，當月製造業則繼續低迷，產值按年下滑，按月僅微幅增長，市場押注聯儲局將更早結束緊縮周期，以防止經濟陷入衰退，加劇美股的漲勢，納指標指連升6日，再創14個月高，道指亦創半年高，美債息下降，美債倒掛擴闊。

道瓊斯工業平均指數收漲428點，升幅1.27%，報34408點。標普500指數收漲53點，升幅1.22%，報4425點。納斯達克綜合指數收漲156點，或1.15%，報13782點。

微軟升3.19%，報348.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而美國運通跌0.38%，報173.81元，拖累道指4點。

科技股方面，蘋果收市報186.01元，升1.11%，谷歌母公司Alphabet收市報125.09元，升1.14%，亞馬遜收市報127.11元，升0.54%，Facebook收市報281.83元，升3.1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報464點。德國DAX指數收跌0.13%，報16290點；法國CAC 40指數跌0.52%，報7290點；英國富時100指數收漲0.34%，報7628點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.1%，報7135點。

美國2年期債息曾跌最多1.39%，低見4.6227厘，是6月14日4.6011厘後最低。收市報4.6418厘，是6月12日後收市新低。

美國10年期債息曾跌最多2.15%，是6月8日後最大跌幅，低見3.7049厘，是6月13日3.6759厘後最低。收市報3.7165厘，是6月6日後收市新低。連跌2日，累跌0.0967厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至95.859基點，是3月10日103.764基點後最闊。收市報93.373基點，是3月9日後收市最闊。連續3日擴闊，累計8.809基點，對上一次連跌3日是5月24日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至154.181基點，是6月13日167.09點後最闊。今日收市報151.459基點，是6月9日後收市最闊。連續2日擴闊，累計9.007基點，對上一次連跌2日是5月31日。

道指曾升最多1.5%，是6月2日後最大升幅，高見34488.98點，是2022年12月13日34712.28點後最高。收市報34408.06點，是2022年12月2日後收市新高，當日報34429.88點。

標指曾升最多1.52%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4439.2點，是2022年4月21日4512.94點後最高。收市報4425.84點，是2022年4月20日後收市新高，當日報4459.45點。連升6日，累計升158.32點，對上一次連升6日是2021年11月4日。

納指曾升最多1.48%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見13828.17點，是2022年4月8日13866.06點後最高。收市報13782.82點，是2022年4月7日後收市新高，當日報13897.3點。連升6日，累計升677.93點，對上一次連升6日是1月13日。

 

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