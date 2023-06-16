個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.57%，折合報3575.02元；阿里巴巴（9988）升1.3%，折合報90.15元；美團（3690）升0.52%，折合報137.91元；匯控（0005）升1.74%，折合報61.09元；建行（0939）跌0.16%，折合報5.02元。

道期現跌0.132%；標期現跌0.18%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.55%；韓國KOSPI指數現升0.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.41%；

VIX指數隔晚升4.46%或0.62點，報14.5點。

紐油現跌0.26%或0.18美元，報70.43美元；布油現跌0.31%或0.23美元，報75.43美元；金價現跌0.03%或0.74美元，報1957.27美元；LME 銅期貨隔晚升0.57%或49美元，報8558美元。美國10年期債息現升0.26%或0.0097厘，報3.7262厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，德永佳集團（0321）、大灣區聚變力量（1189）、國際永勝集團（6663）及美捷滙控股（1389）。

艾伯科技（2708）發盈警，料虧損2.5億元人幣。

南方航空（1055）、國航（0753）以及東方航空（0670）今公布5月營運數據，載客率介乎68%至75%。

宏基資本（2288）盈警料3月底全年至少蝕1.75億元。

中國神華（1088）5月煤炭銷售量按年升4%。

陽光能源（0757）獲興業銀行人民幣10億元授信額度。

新意網（1686）與滙豐簽訂30億可持續發展表現掛鈎貸款。

有報道指澳博（0880）衛星場5月殺數逾7億。

市場監管總局：盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。留意泡泡瑪特（9992）。

其他報道

提前選舉預期降溫 岸田文雄：沒考慮解散國會

押注更早結束緊縮周期 納指標指連升6日 再創14個月高 道指升428點

北水增持盈富 減持工行