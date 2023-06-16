恒指今早高開86點或0.44%，報19915點，大市成交金額25億元；國指今早高開31點或0.47%，報6804點。恒生科技指數開市報4218點，升0.49%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為9.96%，下跌為3.79%，無升跌為86.24%。