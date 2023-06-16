恒指今早高開86點或0.44%，報19915點，大市成交金額25億元；國指今早高開31點或0.47%，報6804點。恒生科技指數開市報4218點，升0.49%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為9.96%，下跌為3.79%，無升跌為86.24%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌31隻升，28隻下跌，21隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.8%，報90.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌0.89%，報6.69元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報76元，升6.07%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報11.5元，跌1.37%。
恒指續高於50天線(19706.02點)、250天線(19560.35點)。科指10天線(3987.74點)升穿50天線(3946.63點)，續高於100天線(4094.16點)、250天線(4058.58點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，德永佳集團（0321）開市報1.11元，跌1.77%。國際永勝集團（6663）無成交，報0.39元。美捷滙控股（1389）無成交，報0.03元。
艾伯科技（2708）發盈警，料虧損2.5億元人幣。開市報1.16元，跌3.33%。
南方航空（1055）、國航（0753）以及東方航空（0670）今公布5月營運數據，載客率介乎68%至75%。南航無成交，報4.56元。國航（0753）開市報5.78元，升0.7%。東航（0670）開市報2.74元，升1.48%。
宏基資本（2288）盈警料3月底全年至少蝕1.75億元。無成交，報0.375元。
中國神華（1088）5月煤炭銷售量按年升4%。開市報26.35元，跌0.19%。
陽光能源（0757）獲興業銀行人民幣10億元授信額度。開市報0.235元，升3.07%。
新意網（1686）與滙豐簽訂30億可持續發展表現掛鈎貸款。開市報4.33元，升0.93%。
有報道指澳博（0880）衛星場5月殺數逾7億。開市報3.58元，升1.13%。
市場監管總局：盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。泡泡瑪特（9992）。開市報17.8元，升0.56%。
破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見6.14元，開市報6.14元，升0.16%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.39元，開市報3.39元，升1.8%；伊泰（3948）創52周高，見17.2元，開市報17.2元，升0.12%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，開市報0.01元，無升跌；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.2元，開市報17.2元，升0.12%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.845元，開市報6.77元，升0.59%。
1隻股份創上市新低，包括三和建築集團（3822）低見0.051元，開市報0.051元，跌3.77%。
創52周低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見9.45元，開市報9.45元，跌1.92%。
異動股
上升異動股，包括，大豐港（8310）開市報0.09元，升13.92%；亞洲速運（8620）開市報0.25元，升12.61%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；百濟神州（6160）開市報120元，升7.14%；腦洞科技（2203）開市報0.13元，升6.56%；博安生物（6955）開市報15.7元，升6.08%；蔚來（9866）開市報76元，升6.07%；金威醫療（8143）開市報0.037元，升5.71%。
下跌異動股，包括，興紡控股（1968）開市報0.149元，跌9.7%；聯易融科技（9959）開市報3.06元，跌6.42%；嘉宏教育（1935）開市報1.05元，跌6.25%；酷派集團（2369）開市報0.05元，跌5.66%；中煤能源（1898）開市報5.95元，跌5.25%；國農金融投資（8120）開市報0.134元，跌4.29%；中國鑄晨８１（0810）開市報1.2元，跌4%；三和建築集團（3822）創上市新低，見0.051元，開市報0.051元，跌3.77%；康耐特光學（2276）開市報5.39元，跌3.41%。
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