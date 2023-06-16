moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開86點 科指升0.49% 阿里升1.8% 蔚來升6%

恒指今早高開86點或0.44%，報19915點，大市成交金額25億元；國指今早高開31點或0.47%，報6804點。恒生科技指數開市報4218點，升0.49%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為9.96%，下跌為3.79%，無升跌為86.24%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌31隻升，28隻下跌，21隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.8%，報90.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌0.89%，報6.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報76元，升6.07%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報11.5元，跌1.37%。

恒指續高於50天線(19706.02點)、250天線(19560.35點)。科指10天線(3987.74點)升穿50天線(3946.63點)，續高於100天線(4094.16點)、250天線(4058.58點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，德永佳集團（0321）開市報1.11元，跌1.77%。國際永勝集團（6663）無成交，報0.39元。美捷滙控股（1389）無成交，報0.03元。

艾伯科技（2708）發盈警，料虧損2.5億元人幣。開市報1.16元，跌3.33%。

南方航空（1055）、國航（0753）以及東方航空（0670）今公布5月營運數據，載客率介乎68%至75%。南航無成交，報4.56元。國航（0753）開市報5.78元，升0.7%。東航（0670）開市報2.74元，升1.48%。

宏基資本（2288）盈警料3月底全年至少蝕1.75億元。無成交，報0.375元。

中國神華（1088）5月煤炭銷售量按年升4%。開市報26.35元，跌0.19%。

陽光能源（0757）獲興業銀行人民幣10億元授信額度。開市報0.235元，升3.07%。

新意網（1686）與滙豐簽訂30億可持續發展表現掛鈎貸款。開市報4.33元，升0.93%。

有報道指澳博（0880）衛星場5月殺數逾7億。開市報3.58元，升1.13%。

市場監管總局：盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。泡泡瑪特（9992）。開市報17.8元，升0.56%。

破頂股表現

破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見6.14元，開市報6.14元，升0.16%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.39元，開市報3.39元，升1.8%；伊泰（3948）創52周高，見17.2元，開市報17.2元，升0.12%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，開市報0.01元，無升跌；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.2元，開市報17.2元，升0.12%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.845元，開市報6.77元，升0.59%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括三和建築集團（3822）低見0.051元，開市報0.051元，跌3.77%。

創52周低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見9.45元，開市報9.45元，跌1.92%。

異動股

上升異動股，包括，大豐港（8310）開市報0.09元，升13.92%；亞洲速運（8620）開市報0.25元，升12.61%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；百濟神州（6160）開市報120元，升7.14%；腦洞科技（2203）開市報0.13元，升6.56%；博安生物（6955）開市報15.7元，升6.08%；蔚來（9866）開市報76元，升6.07%；金威醫療（8143）開市報0.037元，升5.71%。

下跌異動股，包括，興紡控股（1968）開市報0.149元，跌9.7%；聯易融科技（9959）開市報3.06元，跌6.42%；嘉宏教育（1935）開市報1.05元，跌6.25%；酷派集團（2369）開市報0.05元，跌5.66%；中煤能源（1898）開市報5.95元，跌5.25%；國農金融投資（8120）開市報0.134元，跌4.29%；中國鑄晨８１（0810）開市報1.2元，跌4%；三和建築集團（3822）創上市新低，見0.051元，開市報0.051元，跌3.77%；康耐特光學（2276）開市報5.39元，跌3.41%。

其他報道

Hypebeast發盈警 料除稅前溢利減少86%

港股ADR升137點 夜期高水122點 美期跌 亞股個別發展

提前選舉預期降溫 岸田文雄：沒考慮解散國會

押注更早結束緊縮周期 納指標指連升6日 再創14個月高 道指升428點

北水增持盈富 減持工行