報道引述消息稱，司法部反欺詐部門和加州北區檢察官辦公室的調查，是官方對矽谷銀行最後一段時間的情況進行更全面梳理的一部分。證券交易委員會也在了解此事。

報道指，據3月份披露的信息，矽谷銀行把240億美元投資組合虧損出售給高盛，尋求高盛幫助籌集逾22億美元資金。高盛無法完成這筆交易，隨後發生的銀行擠兌實際上使矽谷銀行陷入死地。總部紐約的高盛上個月披露，正予以配合，並就涉及矽谷銀行的調查和詢問向政府提供信息。

高盛發聲明回應指，「矽谷銀行邀請高盛協助進行擬議融資，並售予高盛證券投資組合」，重申其正在配合政府的詢問。「在這筆出售交易之前，高盛書面通知矽谷銀行，我們不會擔任他們的交易顧問，在這件事情上矽谷銀行不應該依賴高盛的任何建議，而應聘請第三方財務顧問」。

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