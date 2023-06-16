瑞銀下調今年內地GDP增長預測，預計今年經濟將增長5.2%，低於此前預測的5.7%，同時亦將明年的預測從5.2%下調至5%，並稱下個月底可能會有更多政策支持。
瑞銀解釋下調預測稱，包括第二季度以來房地產反彈力道減弱、消費復蘇勢頭放緩、出口下降和工業生產疲軟。
報告稱，隨著基數效應消退，5月經濟數據按年增速放緩，且高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善，二季度經濟按季增長可能大幅弱於此前預期。二季度以來消費按季增長動能持續放緩，預計下半年房地產活動企穩，但存在較大不確定性。
報告稱，7月的政治局會議將是關注一攬子政策或重大政策基調變化的關鍵。隨著人行開始降息，一些二線城市也已放寬房地產政策，7月下旬之前可能會宣布更多措施，未來出台的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，增強財政和准財政擴張力度，進一步小幅降息。
其他報道
中國據報最快數天公布刺激經濟措施 包括新增1萬億人幣特別國債
Tesla 內地購買Model 3獲8000元人民幣保險補貼
恒指高開86點 科指升0.49% 阿里升1.8% 蔚來升6%
港股ADR升137點 夜期高水122點 美期跌 亞股個別發展
押注更早結束緊縮周期 納指標指連升6日 再創14個月高 道指升428點