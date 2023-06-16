moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀下調今年內地GDP增長預測至5.2%

瑞銀下調今年內地GDP增長預測，預計今年經濟將增長5.2%，低於此前預測的5.7%，同時亦將明年的預測從5.2%下調至5%，並稱下個月底可能會有更多政策支持。

瑞銀解釋下調預測稱，包括第二季度以來房地產反彈力道減弱、消費復蘇勢頭放緩、出口下降和工業生產疲軟。

報告稱，隨著基數效應消退，5月經濟數據按年增速放緩，且高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善，二季度經濟按季增長可能大幅弱於此前預期。二季度以來消費按季增長動能持續放緩，預計下半年房地產活動企穩，但存在較大不確定性。

報告稱，7月的政治局會議將是關注一攬子政策或重大政策基調變化的關鍵。隨著人行開始降息，一些二線城市也已放寬房地產政策，7月下旬之前可能會宣布更多措施，未來出台的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，增強財政和准財政擴張力度，進一步小幅降息。

 

其他報道

發改委：會推政策擴消費 助新能源汽車「下鄉」

中國據報最快數天公布刺激經濟措施 包括新增1萬億人幣特別國債

美國司法部和證交會 據報調查高盛在矽谷銀行倒閉案中的角色

Tesla 內地購買Model 3獲8000元人民幣保險補貼

鴻海擬在印度生產電動車

滬深三大指數向上 人行本周實現淨投放770億人幣

恒指高開86點 科指升0.49% 阿里升1.8% 蔚來升6%

Hypebeast發盈警 料除稅前溢利減少86%

港股ADR升137點 夜期高水122點 美期跌 亞股個別發展

提前選舉預期降溫 岸田文雄：沒考慮解散國會

押注更早結束緊縮周期 納指標指連升6日 再創14個月高 道指升428點

北水增持盈富 減持工行