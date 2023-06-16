瑞銀解釋下調預測稱，包括第二季度以來房地產反彈力道減弱、消費復蘇勢頭放緩、出口下降和工業生產疲軟。

報告稱，隨著基數效應消退，5月經濟數據按年增速放緩，且高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善，二季度經濟按季增長可能大幅弱於此前預期。二季度以來消費按季增長動能持續放緩，預計下半年房地產活動企穩，但存在較大不確定性。

報告稱，7月的政治局會議將是關注一攬子政策或重大政策基調變化的關鍵。隨著人行開始降息，一些二線城市也已放寬房地產政策，7月下旬之前可能會宣布更多措施，未來出台的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，增強財政和准財政擴張力度，進一步小幅降息。

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