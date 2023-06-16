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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升8日 創半年高 一周、兩周息創近16年高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升21.81點子至4.96774%，是2022年12月8日後最高，當日報4.99077%。對上一次連升8日是2023年4月28日，當日拆息報3.30512%。

港元現報7.8218元貶值4點子，曾貶值最多25點子，報7.8239元，亦曾升值最多32點子，報7.8182元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升63.5點子至4.88238%，是5月19日後新高；1星期HIBOR升61.95點子至4.91583%，是2007年10月31日後新高；2星期HIBOR升56.02點子至4.92935%，是2007年10月26日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升17.67點子至4.97%，是2022年12月30日後新高；6個月期HIBOR升15.03點子至4.99101%，是1月5日後收市新高；12個月期HIBOR升13.29點子至5.08792%，是1月11日後收市新高。

美元指數現報102.221升值0.106點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.15814%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5712%，連續6日收窄，利差是5月23日後最窄，當日差距為-0.5012%。

對上一次連續6日收窄，是5月9日，當日利差報-1.3331%。

 

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