國泰稱，定期與機師同事保持緊密聯繫，就不同議題交換意見。因應這些交流及最近就薪酬待遇的檢討，將會優化飛行時數薪金的計算方式。

就機師執勤的所有航班，其飛行時數薪金將比較原先在更表上設定的飛行時數，及實際飛行時數，兩者中取較高者計算。由於此項新安排涉及電腦系統的更新，所以將於十月份的機師更表開始生效。

航務董事甘沛思機長（Captain Chris Kempis）表示，「是次調整為機師就薪酬提供更大的確定性。我們感謝及承諾聆聽機師同事透過不同平台反映的意見。我們將繼續檢視機師薪酬待遇的競爭力，並在適當及合乎公司持續發展的情況下作出調整」。

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