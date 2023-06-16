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恒指半日升136點 科指升0.15% 北水流出19億元 零跑創上市新高

續憧憬內地刺激經濟，港股反覆向上，通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為29.84%，下跌為19.8%，無升跌為50.34%。恒指今早高開86點，高位升154點，低位升47點，半日高低波幅107點。

恒指半日升136點或0.69%，報19965點，大市成交金額621億元；國指升33點或0.5%，報6806點。恒生科技指數收報4204點，升0.15%。

藍籌股成交金額252.35億元，佔大市成交40.63%；科指成份股成交金額162.61億元，佔大市成交26.18%；國指成份股成交金額227.65億元，佔大市成交36.65%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.14%，至93.87億元，佔大市成交15.09%。牛熊證成交金額38.64億元，減少38.73%；窩輪成交金額55.22億元，減少11.4%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。小米（1810）、中石化（0386）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌63隻升，16隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升3.26%，收報6.97元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.06%，收報80.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報75.65元，升5.58%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報80.8元，跌3.06%。

恒指上試100天線(20162.6點)。科指10天線(3986.3點)升穿50天線(3946.34點)，續高於100天線(4094.01點)。

北水南下合計淨流出19.31億元，較上日減少73.41%，連續第2日流出，累計流出91.96億元。南水北上合計淨流入57.39億元人民幣，較上日減少37.63%，連續第2日流入，累計流入149.4億元。

Tesla 內地購買Model 3獲8000元人民幣保險補貼。汽車股吉利（0175）收報9.89元，跌0.4%。比亞迪（1211）收報267.8元，跌0.3%。華晨中國（1114）收報3.07元，升2.33%。廣汽集團（2238）收報4.74元，跌1.04%。長城汽車（2333）收報9.22元，升0.44%。北京汽車（1958）收報2.12元，無升跌。小鵬（9868）收報44.35元，升2.42%。五菱（0305）收報0.77元，升1.32%。理想汽車（2015）收報132.5元，跌1.49%。蔚來（9866）收報75.65元，升5.58%。零跑（9863）創上市新高，見45.85元，收報44.55元，升1.83%。

國泰（0293）：機師底薪及完成飛行時數目標的薪金上調3.3%。收報7.63元，升0.93%。

Hypebeast（0150）發盈警 料除稅前溢利減少86%。收報0.33元，升3.13%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，德永佳集團（0321）收報1.14元，升0.88%。

大灣區聚變力量（1189）停牌。國際永勝集團（6663）收報0.385元，跌1.28%。美捷滙控股（1389）收報0.03元，無升跌。

艾伯科技（2708）發盈警，料虧損2.5億元人幣。創上市新低，見1.02元，收報1.04元，跌13.33%。

南方航空（1055）、國航（0753）以及東方航空（0670）今公布5月營運數據，載客率介乎68%至75%。南航收報4.66元，升2.19%。國航（0753）收報5.81元，升1.22%。東航（0670）收報2.79元，升3.33%。

宏基資本（2288）盈警料3月底全年至少蝕1.75億元。收報0.375元，無升跌。

中國神華（1088）5月煤炭銷售量按年升4%。收報26.8元，升1.52%。

陽光能源（0757）獲興業銀行人民幣10億元授信額度。收報0.248元，升8.77%。

新意網（1686）與滙豐簽訂30億可持續發展表現掛鈎貸款。收報4.45元，升3.73%。

有報道指澳博（0880）衛星場5月殺數逾7億。收報3.51元，跌0.85%。

市場監管總局：盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。泡泡瑪特（9992）。收報18.5元，升4.52%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見45.85元，收報44.55元，升1.83%；山高控股（0412）創上市新高，見6.29元，收報6.25元，升1.96%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.39元，收報3.25元，跌2.4%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見102.3元，收報101.9元，升1.7%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.59元，收報1.52元，升47.57%；中慶股份（1855）創上市新高，見14.7元，收報14.14元，升0.14%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見78.95元，收報76.6元，升1.26%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9.43元，收報9.31元，升1.75%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.98元，收報1.95元，無升跌；威誠國際控股（8107）創上市新高，見5.2元，收報4.97元，升4.19%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見528.65元，收報528.65元，升0.12%；科笛（2487）創上市新高，見32.6元，收報31元，升9.15%；米格國際（1247）創52周高，見1.09元，收報1.06元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17.24元，收報17.22元，升0.23%；中興通訊（0763）創52周高，見27.8元，收報27.7元，升4.14%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見1.09元，收報1.06元，無升跌；百福控股（1488）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升8.7%；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.42元，收報0.38元，跌1.3%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.93元，收報5.79元，升1.58%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；西王特鋼（1266）低見0.039元，收報0.04元，跌2.44%；２１世紀教育（1598）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；遠大住工（2163）低見2.6元，收報2.69元，跌2.89%；艾伯科技（2708）低見1.02元，收報1.04元，跌13.33%；三和建築集團（3822）低見0.051元，收報0.054元，升1.89%；金力集團（3919）低見0.071元，收報0.077元，升1.32%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見1.39元，收報1.39元，跌2.11%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；莊士機構國際（0367）低見0.53元，收報0.55元，跌1.79%；中國天弓控股（0428）低見0.232元，收報0.245元，跌2%；中國華星（0485）低見0.125元，收報0.13元，跌18.75%；普達特科技（0650）低見0.69元，收報0.69元，跌2.82%；ＢＣ科技集團（0863）低見1.68元，收報1.7元，跌5.03%；前海健康（0911）低見0.042元，收報0.046元，跌4.17%；永旺（0984）低見0.77元，收報0.8元，升1.27%；隆成金融（1225）低見0.12元，收報0.12元，跌4%；互太紡織（1382）低見1.99元，收報2.05元，升2.5%。

異動股

上升異動股，包括，世大控股（8003）收報0.54元，升89.47%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.59元，收報1.52元，升47.57%；卡姆丹克（0712）收報0.146元，升30.36%；世紀陽光（0509）收報0.013元，升30%；胡桃資本（0905）收報0.141元，升29.36%；大豐港（8310）收報0.096元，升21.52%；叮噹健康（9886）收報3.2元，升18.52%；滄海控股（2017）收報0.212元，升17.78%；盛良物流（8292）收報0.17元，升17.24%。

下跌異動股，包括，綠色能源科技集團（0979）收報0.12元，跌33.33%；西王置業（2088）收報0.056元，跌25.33%；中國創意控股（8368）收報0.245元，跌23.44%；毅德國際（1396）收報0.71元，跌20.22%；奇點國際（1280）收報0.76元，跌20%；中國華星（0485）見52周低0.125元，收報0.13元，跌18.75%；熒德控股（8535）收報0.098元，跌18.33%；協同通信（1613）收報0.51元，跌17.74%；壹照明（8222）收報0.047元，跌14.55%。

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