股市大升，美債、中債息亦向上，兩國匯價亦回復常理，美匯偏弱人民幣則轉強，非昨日齊齊偏強。今日離岸人民幣曾升值至7.1076元，是6月6日7.1063元後最強；在岸人民幣升值至7.1073元，是6月7日7.1028元後最強。

通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為38.6%，下跌為24.14%，無升跌為37.24%。

恒指今早高開86點，高位升327點，低位升47點，高低波幅280點。

恒指收市升211點或1.07%，報20040點，大市成交金額1754億元，較上日增加44.52%，是1月30日2032.48億元成交後最多；國指升60點或0.89%，報6833點。恒生科技指數收報4233點，升0.84%。

藍籌股成交金額875.51億元，佔大市成交49.91%；科指成份股成交金額594.03億元，佔大市成交33.86%；國指成份股成交金額778.96億元，佔大市成交44.41%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.13%，至125.24億元，佔大市成交7.13%。牛熊證成交金額59.82億元，減少5.16%；窩輪成交金額65.42億元，增加4.96%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中石化（0386）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌60隻升，13隻下跌，7隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.17%，收報10.98元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌1.91%，收報4.61元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報77.8元，升8.58%；跌幅最大的是快手（1024）收報59.9元，跌2.04%。

恒指受制於100天線(20163.34點)。科指10天線(3989.2點)升穿50天線(3946.92點)，續高於100天線(4094.3點)。

北水南下合計淨流出96.26億元，較上日增加32.5%，是2021年7月28日後最多。北水連續第2日流出，累計流出168.91億元。南水北上合計淨流入105.46億元人民幣，較上日增加14.61%，連續第2日流入，累計流入197.46億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.65%，高見20155.92點，是5月16日20183.28點後最高。收市報20040.37點，是5月8日後收市新高，當日報20297.03點。連升2日，累計升631.95點，對上一次連升2日是6月8日。

科指曾升最多1.74%，高見4271.28點，是4月17日4281.95點後最高。收市報4233.49點，是4月17日後收市新高，當日報4254.01點。連升6日，累計升339.19點，對上一次連升6日是2021年11月16日。

國指曾升最多1.54%，高見6877.11點，是5月9日6900.34點後最高。收市報6833點，是5月8日後收市新高，當日報6897.68點。連升2日，累計升256.21點，對上一次連升2日是6月5日。

一周表現

恒指本周累升3.35%或650點，升幅是1月13日後最大，當時收市升幅為3.56%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是3月31日；本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升15.74%，其次為創科實業（0669）及信義光能（0968），分別升12.76%及12.74%。而表現最差的是中石化（0386），累跌10.83%，其次為華潤電力（0836）及聯通（0762），分別跌5.65%及5.53%。

國指本周累升3.7%或243點，升幅是1月27日後最大，當時收市升幅為3.88%；國指連升3周，對上一次連升3周，是3月31日；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升30.54%，其次為申洲國際（2313）及信義光能（0968），分別升15.74%及12.74%。而表現最差的是中石化（0386），累跌10.83%，其次為郵儲銀行（1658）及中海油（0883），分別跌5.62%及5.39%。

科指本周累升7.61%或299點，升幅是2022年12月09日後最大，當時收市升幅為12.65%；科指連升3周，對上一次連升3周，是3月31日；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升30.54%，其次為蔚來（9866）及明源雲（0909），分別升29.02%及18.65%。而表現最差的是攜程（9961），累跌0.91%，其次為小米（1810）及快手（1024），分別升2.21%及升2.57%。

個股表現

Tesla 內地購買Model 3獲8000元人民幣保險補貼。汽車股吉利（0175）收報9.94元，升0.1%。比亞迪（1211）收報267.4元，跌0.45%。華晨中國（1114）收報3.05元，升1.67%。廣汽集團（2238）收報4.71元，跌1.67%。長城汽車（2333）收報9.23元，升0.54%。北京汽車（1958）收報2.11元，跌0.47%。小鵬（9868）收報45.1元，升4.16%。五菱（0305）收報0.77元，升1.32%。理想汽車（2015）收報134.8元，升0.22%。蔚來（9866）收報77.8元，升8.58%。零跑（9863）創上市新高，見45.85元，收報45.25元，升3.43%。

國泰（0293）：機師底薪及完成飛行時數目標的薪金上調3.3%。收報7.63元，升0.93%。

Hypebeast（0150）發盈警 料除稅前溢利減少86%。收報0.335元，升4.69%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，德永佳集團（0321）收報1.19元，升5.31%。大灣區聚變力量（1189）停牌。國際永勝集團（6663）收報0.38元，跌2.56%。美捷滙控股（1389）收報0.03元，無升跌。

艾伯科技（2708）發盈警，料虧損2.5億元人幣。創上市新低，見1.01元，收報1.09元，跌9.17%。

南方航空（1055）、國航（0753）以及東方航空（0670）今公布5月營運數據，載客率介乎68%至75%。南航收報4.68元，升2.63%。國航（0753）收報5.83元，升1.57%。東航（0670）收報2.75元，升1.85%。

宏基資本（2288）盈警料3月底全年至少蝕1.75億元。收報0.375元，無升跌。

中國神華（1088）5月煤炭銷售量按年升4%。收報26.75元，升1.33%。

陽光能源（0757）獲興業銀行人民幣10億元授信額度。收報0.245元，升7.46%。

新意網（1686）與滙豐簽訂30億可持續發展表現掛鈎貸款。收報4.51元，升5.13%。

有報道指澳博（0880）衛星場5月殺數逾7億。收報3.55元，升0.28%。

市場監管總局：盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。泡泡瑪特（9992）收報18.74元，升5.88%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見45.85元，收報45.25元，升3.43%；INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.6元，收報12.02元，升1.18%；山高控股（0412）創上市新高，見6.76元，收報6.59元，升7.5%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.39元，收報3.21元，跌3.6%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見108.3元，收報108.3元，升8.08%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.69元，收報1.59元，升54.37%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.1元，收報14.98元，升6.09%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見78.95元，收報77.9元，升2.97%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9.43元，收報9.37元，升2.4%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.98元，收報1.9元，跌2.56%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見5.2元，收報4.94元，升3.56%；零跑汽車（9863）創上市新高，見45.85元，收報45.25元，升3.43%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.45元，收報9.45元，升1.56%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.8元，收報1031.8元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101元，收報101元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1072.05元，收報1072.05元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見528.65元，收報528.65元，升0.12%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.65元，收報15.5元，升0.32%；科笛（2487）創上市新高，見32.6元，收報30.9元，升8.8%；米格國際（1247）創52周高，見1.09元，收報1.09元，升2.83%；伊泰（3948）創52周高，見17.24元，收報17.2元，升0.12%；白花油（0239）創52周高，見1.55元，收報1.55元，無升跌；恆富控股（0643）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升9.65%；中興通訊（0763）創52周高，見28.1元，收報27.95元，升5.08%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61元，收報61元，升1.58%；中石油（0857）創52周高，見5.93元，收報5.8元，升1.75%；。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.25元，收報0.265元，跌3.64%；萬華媒體（0426）低見0.066元，收報0.074元，跌6.33%；安域亞洲（0645）低見0.17元，收報0.179元，跌15.96%；東銀國際控股（0668）低見0.128元，收報0.128元，跌0.78%；金石資本集團（1160）低見0.28元，收報0.28元，跌30%；西王特鋼（1266）低見0.039元，收報0.039元，跌4.88%；２１世紀教育（1598）低見0.25元，收報0.265元，跌3.64%；建成控股（1630）低見0.049元，收報0.055元，無升跌；遠大住工（2163）低見2.6元，收報2.78元，升0.36%；梁志天設計集團（2262）低見0.119元，收報0.12元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.73元，收報0.73元，跌5.19%；信能低碳（0145）低見0.04元，收報0.042元，升2.44%；潤中國際控股（0202）低見0.143元，收報0.15元，跌3.23%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.66元，升6.45%；中國智能健康（0348）低見0.095元，收報0.1元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.53元，收報0.55元，跌1.79%；中國天弓控股（0428）低見0.232元，收報0.24元，跌4%；中國華星（0485）低見0.125元，收報0.13元，跌18.75%；普達特科技（0650）低見0.68元，收報0.69元，跌2.82%。

異動股

上升異動股，包括，世大控股（8003）收報0.51元，升78.95%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.69元，收報1.59元，升54.37%；阿仕特朗金融（8333）見52周低0.25元，收報0.73元，升28.07%；聯洋智能控股（1561）收報0.99元，升25.32%；卡姆丹克（0712）收報0.14元，升25%；首都金融控股（8239）收報0.64元，升23.08%；中國紅包（8316）收報1.1元，升22.22%；正榮地產（6158）收報0.17元，升21.43%。

下跌異動股，包括，瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.42元，收報0.087元，跌77.4%；金石資本集團（1160）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌30%；毅德國際（1396）收報0.68元，跌23.6%；江蘇創新（2116）收報0.24元，跌22.58%；中國創意控股（8368）收報0.25元，跌21.88%；中國華星（0485）見52周低0.125元，收報0.13元，跌18.75%；奇點國際（1280）收報0.78元，跌17.89%；威訊控股（1087）收報0.37元，跌17.78%；安域亞洲（0645）創上市新低，見0.17元，收報0.179元，跌15.96%；和嘉控股（0704）收報0.199元，跌15.68%。

其他報道

英超市Tesco：相信英國通脹已見頂

屈臣氏亞洲門市3年累增逾1400間

美光擬未來數年投資西安晶片組裝廠 作價約43億元人幣

東亞銀行3分行明日起一周七天營業

滬深三大指數高收 滬指兩連升

巴西棉花種植者協會總裁：料巴西對華出口棉花量將超美國 或以人幣結算

渣打下調內地今年GDP預測至5.4% 推大規模刺激可能性很低

習近平會見蓋茨：中美關係基礎在民間

半日沽空金額83億 盈富沽空金額最多

恒指半日升136點 科指升0.15% 北水流出19億元 零跑創上市新高