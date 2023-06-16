杜之克回應股東提問時指，有線電視結束業務，正處理結束客戶帳戶事宜。在媒體業務方面，集團除了發展免費電視業務之外，在OTT方面目前只提供有限度服務，主要集中做賽馬頻道。長遠媒體業務會從內容製作到傳輸，均向數碼化發展，當中已包括Apps，及更新社交媒體戶口。至於會否與Youtuber合作開發內容，他指出，無論與誰合作，最重要是對觀眾有吸引力，內容可以包括來自本地及海外。並要因應時代、科技及觀眾口味而變。

雖然有線電視結束，但是杜之克強調，除了原有68萬客戶之外，連同過往該台累計接觸香港逾200萬客戶、HOY電視App會員近200萬，及社交媒體逾100萬戶，均與原有有線電視用戶有關連，並非因為業務結束而中斷，只是以新形式接觸客戶群，將來甚至有空間開發成收費及電子商務。他亦期望，將來可以與過往逾200萬客戶再聯繫。

隨着免費電視台HOY電視的覆蓋程度已達99%，目前關鍵是要做好原有機頂盒接收及觀眾電視機較台接收節目的工作。他認為，Youtube及Facebook搭建平台接收內容，或Netflix搭建平台做收費節目等耗資龐大的模式，並非香港媒體考慮的模式，他們重點是做好具吸引的內容，放在免費頻道及線上，並且透過電視、平板電腦等不同渠道接觸觀眾。

至於有線寬頻的地底電訊網絡，他強調：「真係財富，係有價值，無停止過去完善，仲繼續操作」，目前他們正繼續運用該網絡，去物色新的生意及新財源，亦正和同事在內部研發中。對於公司未來發展甚多，需否進一步融資時，曾安業在股東會後表示：「（對公司）有信心，會繼續支持」。