美國消費者對通脹預期跌至逾兩年低位，但聯儲局官員再次發表鷹派言論，美股周五表現反覆，道指早段曾升180點，其後蒸發全部升幅且跌逾100點。三大指數均以近全日低位收市，道指收市跌108點或0.32%，報34299點；標指跌0.37%，報4409點；納指下挫0.68%，報13689點。