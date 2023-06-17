美國消費者對通脹預期跌至逾兩年低位，但聯儲局官員再次發表鷹派言論，美股周五表現反覆，道指早段曾升180點，其後蒸發全部升幅且跌逾100點。三大指數均以近全日低位收市，道指收市跌108點或0.32%，報34299點；標指跌0.37%，報4409點；納指下挫0.68%，報13689點。
一周累計以納指升3.25%表現最佳；標指升2.58%；道指升1.25%。
個股方面，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）昨早段股價高見436.55美元創新高，收市報426.92美元；英特爾（美：INTC）收市報36.37美元，升1.54%；特斯拉（美：TSLA）反彈1.8%；Adobe（美：ADBE）上調全年收入和盈利展望，股價曾漲5.7%，收市報495.18美元，升0.87%。
歐洲股市全線向上，法股收市升1.34%；英股與德股升0.19%及0.41%。
恒指夜期周五收報19988點，跌139點，較昨日恒指收市點20,040低水52點。港股ADR比例指數收市報19953點，跌86點，美團（3690）ADR折合港元報135.85元，較港收市跌1.56%；小米（1810）及騰訊（0700）ADR亦較港收市跌逾1%。