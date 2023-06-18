陳茂波指，以香港創科旗艦之一的香港科學園為例，過去一年，共有320家企業進駐，按年上升30%，其中兩成來自內地或海外地區。期內進駐的企業中，包括一間研發新世代數據處理器芯片（DPUs）的「獨角獸」企業。此外，有超過430家參加香港科技園公司培育計劃的初創企業畢業。科學園的科技企業在過去一年共籌募得約780億元資金。

至於另一家創科旗艦數碼港，其創科生態圈同樣正在急速成長，數碼港內社群企業目前已超過1 900間，初創企業的累計融資總額突破357億元，並擁有超過480個知識產權項目；六隻「獨角獸」當中，一間智慧物流的初創企業去年在港交所成功上市，而另一間旅遊平台亦正籌備上市。數碼港社群其中一間公司去年成為全港第二間獲證監會發牌的虛擬資產交易平台。

另一方面，他在《財政預算案》撥款五千萬元供數碼港加速推動以區塊鏈為底層技術的第三代互聯網Web3.0發展，數碼港過去一年累計有超過150間相關企業落戶，相信會為這方面的發展帶來更多研發及應用的創新。

在推動應用研發和新型工業化方面，在2021-22財政年度，一共進行逾210個研發項目，按年增加逾一成；獲批的專利申請達135個，按年增加了16%。另外，香港生產力促進局亦已協助超過150多家企業，應用智能製造的技術進行生產，

政府會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。在《施政報告》中提出的100億元「產學研1+計劃」最近已獲立法會通過撥款，我們會分期向創新及科技基金注資以落實計劃，加速「從一到N」的科研成果轉化和商品化。

至於佔本港經濟較大份額的服務業也要加速其數碼轉型的步伐和速度。由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」於去年成立，正就跨境數據流動、數碼基礎建設、數碼轉型及人才發展等方面進行深入研究。其中，今年《財政預算案》中預留五億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。

為了進一步加快壯大本地的創科生態圈，政府力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到來香港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，此舉也會吸引相關的高端人才來港。

引進重點企業辦公室（引進辦）正努力就生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新能源和新材料等策略產業，引進世界各地高潛力和具代表性的重點企業。引進辦成立約六個月來，已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。

對於這些企業來說，考慮是否落戶香港有許多不同因素，包括政府的政策和資金支持、土地配套和價格的安排上能否有更大彈性、本港人才供應是否充裕、跨境數據流動的方便度、製成品進入內地的稅務和其他事宜等。政府會考慮這些企業對香港所能帶來的整體效益，跟他們商討最合適的條件和方案。我們已成立了300億元的「共同投資基金」，會考慮不同的因素，包括企業個別項目帶動本地產業發展的潛力、對本地經濟、創新發展的貢獻，以及可創造的就業職位等，以決定是否參與共同投資。在土地方面，不論是現有的科學園、數碼港，又或是我們正提速推進的河套區港深科技園和新田科技城，都是企業可以探討的選項。近月來，引進辦亦已透過入境處處理了多項重點企業就人才入境的申請。

近年市場對投資創新科技的興趣也愈來愈大。香港的證券市場和私募股權、風投基金都非常蓬勃，對創科企業絕對是理想的籌融資平台。我們在2018年改革上市制度，便利未有收入或盈利的生物科技公司在港上市，至今已有57間這類公司在港上市，融資額超過1,160億港元，是全球領先的生物科技集資中心之一。今年三月亦推出了廣受市場支持的特專科技公司上市機制，為國內外從事雲端服務、人工智能、半導體、電動車、先進材料、新能源等特專科技公司，帶來多一個便利的融資渠道，也有望助力國家的核心科技研發取得突破。