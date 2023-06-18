華潤新能源控股為潤電的直接全資附屬公司，今次潤電計劃將華潤新能源分拆於深交所獨立上市，建議分拆及A股上市項下將予發行的新A股數目預期將為上述公開發售後分拆公司經擴大已發行股本的15%至30%，潤電在分拆後的華潤新能源擁有權將攤薄至不少於70%。

潤電指，預期分拆公司將於下半年向深交所提交A股上市申請，而建議分拆及A股上市的完成日期將視乎深交所、中證監及其他相關政府及監管機構對相關上市申請的審批程序；及市況而定。潤電將於適當時候就建議分拆及A股上市的預期時間表作出進一步澄清。

華潤新能源預期分拆及A股上市所得款項淨額的用途包括約70%用於未來三至五年在中國建設超過30個風電場及光伏電站項目，分拆公司風電、光伏項目的一般建設期為6個月至2年，分拆公司將根據各個項目的開工時間及建設期進度合理投入募集資金；及約30%用於一般運營資金用途。

在分拆完成後，潤電將餘下火電業務包括電力銷售、投資、開發、建設、管理及經營燃煤及燃氣發電廠，以及其他業務包括綜合能源、水電業務及煤炭開採。