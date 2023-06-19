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港股ADR跌84點 夜期低水52點 美期亞股普遍下跌

美股向下，港股ADR跌84點或0.42%，報19956點，即月恒指夜期跌139點，報19988點，夜期低水52點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌1.29%，折合報358.32元；阿里巴巴（9988）跌1.69%，折合報90.05元；美團（3690）跌1.55%，折合報135.87元；匯控（0005）升0.48%，折合報61.29元；建行（0939）跌0.72%，折合報5.03元。

道期現跌0.121%；標期現跌0.03%；納期現升0.09%。日本東證指數現跌0.13%；韓國KOSPI指數現跌0.79%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.25%。

VIX指數隔晚跌6.62%或0.96點，報13.54點。

紐油現跌0.82%或0.59美元，報71.19美元；布油現跌0.79%或0.6美元，報76美元；金價現跌0.03%或0.63美元，報1957.35美元；LME 銅期貨隔晚升0.09%或8.5美元，報8566.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.7613厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，環科國際（0657）、金源發展國際實業（0677）、佳明集團控股（1271）、美高域（1985）、蒙古能源（0276）、元力控股（1933）、華新手袋國際控股（2683）、永順控股香港（6812）、億都（0259）

京東（9618）將投超過3萬億人幣於前線員工薪酬福利。京東618首十分鐘，三成國產品牌成交按年增一倍。

潤電（0836）分拆A股獲聯交所批准，擬保留不少於七成控股權。

馬雲杭州現身，出席阿里巴巴（9988）全球數學競賽。

美團（3690）Keeta料月底推廣服務至深水埗及尖沙咀。

有線寬頻（1097）：不行Youtube及Netflix之路，冀以新模式重新與過往200萬舊有線客戶聯繫。

商湯（0020）深圳前海開展自動駕駛巴士接駁服務。

 

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