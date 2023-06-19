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恒指低開56點 科指跌0.67% 潤地跌1.9% 蔚來跌3.6%

 

恒指今早低開56點或0.29%，報19983點，大市成交金額25億元；國指今早低開27點或0.4%，報6805點。恒生科技指數開市報4205點，跌0.67%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為5.5%，下跌為6%，無升跌為88.48%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中國銀行（3988）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，35隻下跌，24隻無升跌。友邦（1299）升0.86%，報82.45元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.9%，報33.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，23隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報136.4元，升1.19%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報74.95元，跌3.66%。

恒指受制於100天線(20146.4點)。科指10天線(4025.64點)向上逼近250天線(4057.08點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，環科國際（0657）無成交，報0.04元。金源發展國際實業（0677）無成交，報0.83元。佳明集團控股（1271）無成交，報5.08元。美高域（1985）無成交，報0.86元。蒙古能源（0276）無成交，報0.93元。元力控股（1933）無成交，報0.197元。華新手袋國際控股（2683）無成交，報0.27元。永順控股香港（6812）無成交，報0.197元。億都（0259）無成交，報2.87元。

京東（9618）將投超過3萬億人幣於前線員工薪酬福利。京東618首十分鐘，三成國產品牌成交按年增一倍。開市報156.2元，跌0.76%。

潤電（0836）分拆A股獲聯交所批准，擬保留不少於七成控股權。開市報17.16元，升0.82%。

馬雲杭州現身，出席阿里巴巴（9988）全球數學競賽。開市報90.4元，跌1.31%。

美團（3690）Keeta料月底推廣服務至深水埗及尖沙咀。開市報136.7元，跌0.94%。

有線寬頻（1097）：不行Youtube及Netflix之路，冀以新模式重新與過往200萬舊有線客戶聯繫。無成交，報0.05元。

商湯（0020）深圳前海開展自動駕駛巴士接駁服務。開市報2.27元，跌0.87%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.8元，開市報12.8元，升6.49%；法拉帝（9638）創上市新高，見26元，開市報26元，升3.17%；匯控（0005）創52周高，見61元，開市報61元，無升跌；匯豐控股（0005）創52周高，見61元，開市報61元，無升跌；ＬＦＧ投資控股（3938）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升5.56%；惠陶集團（8238）創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升1.55%；中國紅包（8316）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升13.64%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.855元，開市報6.83元，升0.07%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61元，開市報61元，無升跌；。

異動股

上升異動股，包括，中電華大科技（0085）開市報1.27元，升14.41%；中國紅包（8316）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升13.64%；ITE HOLDINGS（8092）開市報0.029元，升11.54%；慕容家居（1575）開市報0.155元，升9.93%；GT STEEL GROUP（8402）開市報1.39元，升6.92%；INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.8元，開市報12.8元，升6.49%；歐康維視生物（1477）開市報8.94元，升6.43%；ＬＦＧ投資控股（3938）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升5.56%；金融壹賬通（6638）開市報1.36元，升4.62%；億華通（2402）開市報52.5元，升4.37%。

下跌異動股，包括，瑞斯康集團（1679）開市報0.078元，跌10.34%；偉立控股（2372）開市報0.41元，跌9.89%；聯華超市（0980）開市報0.43元，跌8.51%；國能國際資產（0918）開市報0.21元，跌7.89%；金山雲（3896）開市報3.3元，跌5.71%；源宇宙教育（1082）開市報1.6元，跌4.76%；北京控股環境集團（0154）開市報0.42元，跌4.55%；北海康成（1228）開市報1.5元，跌4.46%；國藥控股（1099）開市報24.95元，跌3.85%；百本醫護（2293）開市報0.75元，跌3.85%；蔚來（9866）開市報74.95元，跌3.66%。

 

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