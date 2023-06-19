香港電訊指，其網絡安全託管服務（Managed Security Service, MSS）提供廣泛的託管服務協助企業減輕資訊科技負擔，雲端安全託管服務加上 Check Point 的技術，將進一步強化雲端工作負載管理及公共雲安全，Check Point CloudGuard 具多種功能，包括雲網絡安全、雲安全態勢管理、雲工作負載保護等等。

Check Point 香港及澳門區總經理周秀雲稱，Check Point CloudGuard 可改善及自動化企業的整體雲端安全防護，亦可形象化及掌控網絡安全狀態，更可積極實施網絡安全最佳實踐，防範雲端出現身份盜竊及財務損失。

香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁鍾偉康表示，香港電訊很高興成為Check Point 首個香港雲端安全託管服務合作夥伴，將繼續提供備有最先進科技的網絡安全託管服務，讓企業可專注於業務發展。

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