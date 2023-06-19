港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升6.05點子至5.02821%，是2022年12月6日後最高，當日報5.08208%。對上一次連升9日是5月2日，當日拆息報3.41071%。
港元現報7.8201元貶值2點子，曾貶值最多61點子，報7.826元，亦曾貶值最多2點子，報7.8201元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升55.94點子至5.44179%，創紀錄新高；1星期HIBOR升9.61點子至5.01191%，是2007年10月26日後新高，當日報5.04286%；2星期HIBOR升9.25點子至5.02185%，是2007年10月26日後新高，當日報5.03929%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.68點子至5.02679%，是2022年12月28日後收市新高，當日報5.0281%；6個月期HIBOR升5.2點子至5.04298%，是1月4日後收市新高，當日報5.10655點；12個月期HIBOR升4.33點子至5.13119%，是1月10日後收市新高，當日報5.17512點。
美元指數現報102.356升值0.113點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.15657%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1888%，連續8日收窄，利差是2023年1月02日後最窄，當日差距為-0.0451%。
對上一次連續8日收窄，是2023年5月11日，當日利差報-0.5779%。
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