上周五國常會研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，但迄今為止沒有具體方案出台，令投資者略感失望。高盛將中國今年GDP增長預期下調至5.4%，原因包括不利因素持續和政策應對措施有限。今早港元拆息全線升穿5厘，港股跌幅進一步擴大，恒指以近半日低位收市。