上周五國常會研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，但迄今為止沒有具體方案出台，令投資者略感失望。高盛將中國今年GDP增長預期下調至5.4%，原因包括不利因素持續和政策應對措施有限。今早港元拆息全線升穿5厘，港股跌幅進一步擴大，恒指以近半日低位收市。
通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為14.8%，下跌為35.73%，無升跌為49.45%。恒指今早低開56點，高位跌40點，低位跌321點，高低波幅281點。
恒指半日跌314點或1.57%，報19726點，大市成交金額535億元；國指跌124點或1.82%，報6708點。恒生科技指數收報4122點，跌2.63%。
藍籌股成交金額198.25億元，佔大市成交37.05%；科指成份股成交金額133.78億元，佔大市成交25%；國指成份股成交金額180.69億元，佔大市成交33.77%。
窩輪及牛熊證成交金額減少19.11%，至101.3億元，佔大市成交18.92%。牛熊證成交金額42.59億元，減少28.79%；窩輪成交金額58.71億元，減少10.26%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，62隻下跌，6隻無升跌。中信（0267）升0.8%，收報10.14元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.88%，收報1.76元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報136.7元，升1.41%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報72.8元，跌6.43%。
恒指下試50天線(19694.86點)。科指下試100天線(4090.28點)。
北水南下合計淨流入21.39億元，終止連續2日流出，淨流入金額是6月13日31.2億元後最多。南水北上合計淨流出5.55億元人民幣，終止連續2日流入。
香港電訊（6823）偕Check Point為港企提供雲端安全託管服務。收報9.19元，跌0.86%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，環科國際（0657）收報0.04元，無升跌。金源發展國際實業（0677）收報0.85元，升2.41%。佳明集團控股（1271）收報5.02元，跌1.18%。美高域（1985）收報0.87元，升1.16%。蒙古能源（0276）收報1.01元，升8.6%。元力控股（1933）收報0.197元，無升跌。華新手袋國際控股（2683）收報0.27元，無升跌。永順控股香港（6812）收報0.197元，無升跌。億都（0259）收報2.87元，無升跌。
京東（9618）將投超過3萬億人幣於前線員工薪酬福利。京東618首十分鐘，三成國產品牌成交按年增一倍。收報152.1元，跌3.37%。
潤電（0836）分拆A股獲聯交所批准，擬保留不少於七成控股權。收報16.94元，跌0.47%。
馬雲杭州現身，出席阿里巴巴（9988）全球數學競賽。收報88.1元，跌3.82%。
美團（3690）Keeta料月底推廣服務至深水埗及尖沙咀。收報133.1元，跌3.55%。
有線寬頻（1097）：不行Youtube及Netflix之路，冀以新模式重新與過往200萬舊有線客戶聯繫。收報0.05元，無升跌。
商湯（0020）深圳前海開展自動駕駛巴士接駁服務。收報2.23元，跌2.62%。
破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見46.1元，收報45元，跌0.55%；INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.8元，收報11.7元，跌2.66%；山高控股（0412）創上市新高，見6.82元，收報6.65元，升0.91%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.26元，收報15.1元，升0.8%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9.65元，收報9.65元，升2.99%；讀書郎（2385）創上市新高，見9.65元，收報9.65元，升6.98%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.01元，收報1.92元，升1.05%；法拉帝（9638）創上市新高，見26元，收報25.4元，升0.79%；零跑汽車（9863）創上市新高，見46.1元，收報45元，跌0.55%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1032.9元，收報1031.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1072.75元，收報1072.15元，升0.01%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見118.15元，收報118.15元，升0.08%；匯控（0005）創52周高，見61.5元，收報61.15元，升0.25%；米格國際（1247）創52周高，見1.18元，收報1.01元，跌7.34%；伊泰（3948）創52周高，見17.26元，收報17.24元，升0.23%；匯豐控股（0005）創52周高，見61.5元，收報61.15元，升0.25%；恆富控股（0643）創52周高，見1.25元，收報1.25元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見28.1元，收報27.95元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見1.18元，收報1.01元，跌7.34%；景聯集團（1751）創52周高，見1.12元，收報1.01元，跌4.72%；江蘇創新（2116）創52周高，見0.4元，收報0.32元，升33.33%；ＬＦＧ投資控股（3938）創52周高，見0.285元，收報0.24元，跌11.11%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61.5元，收報61.15元，升0.25%。
9隻股份創上市新低，包括興業物聯（9916）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；YUSEI（0096）低見0.48元，收報0.48元，跌17.24%；中原銀行（1216）低見0.52元，收報0.55元，跌1.79%；萬寶盛華（2180）低見5.75元，收報5.76元，跌13.51%；卡撒天嬌（2223）低見0.32元，收報0.32元，跌11.11%；梁志天設計集團（2262）低見0.115元，收報0.115元，跌4.17%；德琪醫藥（6996）低見1.63元，收報1.65元，跌9.84%；力天影業（9958）低見0.77元，收報0.83元，跌1.19%；北森控股（9669）低見5元，收報9.42元，跌5.61%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，信能低碳（0145）低見0.04元，收報0.041元，跌2.38%；博富臨置業（0225）低見7.75元，收報7.75元，跌1.4%；嘉進投資國際（0310）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；華寶國際（0336）低見2.86元，收報2.97元，跌4.81%；建聯集團（0385）低見0.43元，收報0.43元，跌9.47%；天德化工（0609）低見1.61元，收報1.7元，跌6.08%；首鋼資源（0639）低見1.99元，收報2元，跌1.48%；香港華人有限公司（0655）低見0.435元，收報0.435元，跌2.25%；金山能源（0663）低見0.194元，收報0.194元，跌2.51%；CNT GROUP（0701）低見0.335元，收報0.335元，跌2.9%。
異動股
上升異動股，包括，中電華大科技（0085）收報1.58元，升42.34%；中國紅包（8316）創52周高，見1.54元，收報1.53元，升39.09%；阿仕特朗金融（8333）平上市高位1.58元，收報0.98元，升34.25%；江蘇創新（2116）創52周高，見0.4元，收報0.32元，升33.33%；毅高國際控股（8218）收報0.168元，升29.23%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.034元，升25.93%；鼎立資本（0356）收報0.09元，升21.62%；朗華國際集團（8026）收報0.35元，升20.69%；棠記控股（8305）收報0.037元，升19.35%；惠生工程（2236）收報0.41元，升17.14%。
下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.34元，跌33.33%；迅捷環球控股（0540）收報0.219元，跌29.35%；STYLAND HOLD（0211）收報0.152元，跌20.42%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.3元，跌18.24%；偉俊集團控股（1013）收報0.041元，跌18%；YUSEI（0096）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌17.24%；中國北大荒（0039）收報0.132元，跌16.46%；佰悅集團（8545）收報0.024元，跌14.29%；亞洲能源物流（0351）收報0.25元，跌13.79%；QPL INT'L（0243）收報0.233元，跌13.7%。
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