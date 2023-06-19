該5間指定分行分別位於 銅鑼灣軒尼詩道、上環德輔道中、尖沙咀廣東道、旺角彌敦道及上水石湖墟新豐路。

中國工商銀行（亞洲）副行政總裁顧旋表示，自內地與香港實施全面通關以來，本地與內地客戶對銀行服務需求持續增加。對比2019年同期，今年2月至5月內地新客戶到訪分行開立「理財金賬戶」的數量上升1.5倍。另外，隨著本地客戶恢復到內地進行公務、商務、旅遊和其他經濟活動，對大灣區個人金融服務需求顯著上升，今年首5個月「灣區帳戶通」開立內地帳戶服務的客戶申請數量較2022全年上升近兩倍。該行特意安排5間位於旅遊旺區或鄰近關口的分行於周六及周日增加營業時間，並會調配充足的人手為客戶提供優質及時的金融服務。

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