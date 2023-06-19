據報，三星於去年6月已經使用用GAA技術量產3nm晶片，比台積電提前 6 個月，成為全球首家量產 3 奈米的企業。為此，台積電高層多次公開 2nm 製程計劃，形成先進製程發展競賽。此前台積電預計，2024年將測試生產2nm 製程晶片，以滿足客戶蘋果和英偉達的需求。

另外，英特爾 (Intel) 也將加入戰團，6 月 1 日線上活動公布晶片背面電源解決方案 PowerVia 發展、測試數據和藍圖，擴大晶圓代工影響力。Intel 目標2024下半年推進到1.8nm節點，3月制訂計劃與ARM建立合作伙伴關係，以達成1.8nm製程晶片量產。

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