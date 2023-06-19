會計師事務所德勤下調今年香港新股集資預測，料上市公司數目由110家調低至100家、集資額由2300億元調低至1800億元。中國華南區主管合夥人歐振興表示，受銀行業危機、美國持續加息、內地經濟復蘇緩慢等因素影響下，故調低原先預測。
德勤預計，港交所在今年上半年全球集資額位列第六，新股上市按年增加近3成至31家、集資額按年微升1%至178億元，德勤指出香港上半年僅有1隻大型新股上市和1隻中概股回流。而上交所及深交所將繼續穩居前兩位，分別集資1291億元及985億元。歐振興認為，隨市場預計今年美國加息見頂、內地7月刺激經濟政策出台，以及市場回暖以致估值提升，相信香港新股市場有望於第4季反彈。
至於內地新股市場，德勤相信，內地全面實行股票發行註冊制後，新股活動將於下半年漸趨活躍，預期A股今年由424隻上調至430至510家新股上市，集資總額由5868億元人民幣，上調至約6200至6990億元人民幣。
港元人民幣雙櫃台模式今日正式開通，歐振興表示該模式有助加強資金流動，令市場氣氛活躍，並期望日後增設南向通，以增加交投量。另外，特專科技公司上市制度於今年推出，德勤預期今年第四季有首家特專公司掛牌，但年內不會超過5隻，另視乎人民幣走勢。
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