德勤預計，港交所在今年上半年全球集資額位列第六，新股上市按年增加近3成至31家、集資額按年微升1%至178億元，德勤指出香港上半年僅有1隻大型新股上市和1隻中概股回流。而上交所及深交所將繼續穩居前兩位，分別集資1291億元及985億元。歐振興認為，隨市場預計今年美國加息見頂、內地7月刺激經濟政策出台，以及市場回暖以致估值提升，相信香港新股市場有望於第4季反彈。

至於內地新股市場，德勤相信，內地全面實行股票發行註冊制後，新股活動將於下半年漸趨活躍，預期A股今年由424隻上調至430至510家新股上市，集資總額由5868億元人民幣，上調至約6200至6990億元人民幣。

港元人民幣雙櫃台模式今日正式開通，歐振興表示該模式有助加強資金流動，令市場氣氛活躍，並期望日後增設南向通，以增加交投量。另外，特專科技公司上市制度於今年推出，德勤預期今年第四季有首家特專公司掛牌，但年內不會超過5隻，另視乎人民幣走勢。

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