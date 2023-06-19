五間本港行包括中銀香港（2388）、東亞銀行（0023）、 星展香港、恒生銀行（0011）及匯豐銀行。趙民忠表示相對內地上市公司有數據披露要求，信用保險公司較易處理它們的風險，相對非上市民企雖具規模，但披露透明度不高，承保時有不少挑戰。他指本地銀行過去積極參與跨境貿易融資，對內地民企運作有認識，風險管理有良好紀錄，因此當局主動探討與銀行合作，更好掌握內地買家的信用資料，提高當局對內地市場的承保能力。

有關安排的合資格賣家包括香港出口商或其在中國內地的子公司，買家則包括在中國內地的公司，以及在香港和澳門的出口商，而賣家向其銷售貨物或服務最終將運往或供給內地。計劃總額為100億元，趙民忠指一年後會按風險和使用情况，檢討計劃安排。當局亦歡迎其他有興趣的銀行與其聯繫，了解潛在合作機會及在合適情況下擴展合作。

出口表現方面，趙民忠表示，首5個月信保局客戶的付運量按年低雙位數下跌，幅度與本港出口下降相約，主要是首三個月跌幅較大，因為美國存貨處於高位，但4月和5月按年有低雙位數上升，他展望下半年本港出口可審慎向好，而信保局授信額度年初至今保持按年上升，目前在歷年高位，反映當局對出口企業的支持。索償方面，他指1至5月宗數和金額均雙位數上升，他指因為疫情期間外國政府有較多保障措施，令去年基數低，但今年外國企業破產個案上升，不過整體而言金額仍然較小，比疫情前仍為健康水平。

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