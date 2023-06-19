moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港交所雙櫃枱模式正式啓動

港交所（0388）今日上午正式推出「港幣-人民幣雙櫃枱模式」。目前，獲批雙櫃枱交易的港股公司有24間， 交易量約佔港股日均成交額的40%。

財政司司長陳茂波稱，雙櫃枱模式啓動是港股市場的重要里程碑。他認爲，這對香港本地及離岸人民幣持有者而言是好消息，豐富了他們的投資選擇。香港長期以來一直是人民幣離岸樞紐，亦受到中央政府大力支持，冀擴大與内地合作，加强互聯互通。未來的目標是進一步爭取港股通南向交易可直接選取人民幣櫃枱，讓内地投資者可以直接使用在岸人民幣投資港股。

陳茂波表示，2021年人民幣跨境使用總額超過36萬億元，按年增長近30%，今年首季，内地跨境貿易使用人民幣的比例升至48%，已經首次超過美元。中國内地爲世界第二大經濟體，但人民幣作爲國際儲備貨幣的比率只佔不到3%。未來，人民幣的國際化進程將會加快，尤其是在如今全球環境急劇變化的情況下，尋求多樣化以提高安全性是每個人的期望。對於那些暫時未加入雙櫃枱模式的公司，陳茂波表示，期待他們未來加入雙櫃枱交易。

港交所行政總裁歐冠昇稱，正努力與内地及香港監管機構合作，將人民幣櫃枱納入南向港股通，相信可以提升資金流動。他認爲，人民幣在未來十年中將在全球扮演更重要的角色。此機制可以豐富人民幣產品，提高市場交易效率和安全性，促進人民幣國際化，鞏固香港作爲離岸人民幣樞紐的角色。

 

其他報道

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.54% 成交破萬億人幣

巴菲特增持日本5大商社股份 持股比例平均增至逾8.5%

工銀亞洲：7天營業擴展至5間指定分行

野村降中國今明兩年GDP增長預測至 5.1%和3.9%

Mox：今年內推出港股美股交易服務

恒指半日跌314點 下試50天線 北水轉流入 科指跌2.6%

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.54%

黃家和：父親節餐飲業生意額遜去年

港元拆息全線升穿5厘 隔夜息創紀錄新高 1周、兩周息近16年高

香港電訊偕Check Point為港企提供雲端安全託管服務

阿斯利康據報研究分拆中國業務在香港上市 降中美地緣政治風險

實驗室服務商艾迪康今起招股籌4.8億元 入場費6222元

馬斯克旗下Neuralink今年首進行人體試驗 將在四肢癱瘓患者身上植入設備

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放870億元