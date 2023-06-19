財政司司長陳茂波稱，雙櫃枱模式啓動是港股市場的重要里程碑。他認爲，這對香港本地及離岸人民幣持有者而言是好消息，豐富了他們的投資選擇。香港長期以來一直是人民幣離岸樞紐，亦受到中央政府大力支持，冀擴大與内地合作，加强互聯互通。未來的目標是進一步爭取港股通南向交易可直接選取人民幣櫃枱，讓内地投資者可以直接使用在岸人民幣投資港股。

陳茂波表示，2021年人民幣跨境使用總額超過36萬億元，按年增長近30%，今年首季，内地跨境貿易使用人民幣的比例升至48%，已經首次超過美元。中國内地爲世界第二大經濟體，但人民幣作爲國際儲備貨幣的比率只佔不到3%。未來，人民幣的國際化進程將會加快，尤其是在如今全球環境急劇變化的情況下，尋求多樣化以提高安全性是每個人的期望。對於那些暫時未加入雙櫃枱模式的公司，陳茂波表示，期待他們未來加入雙櫃枱交易。

港交所行政總裁歐冠昇稱，正努力與内地及香港監管機構合作，將人民幣櫃枱納入南向港股通，相信可以提升資金流動。他認爲，人民幣在未來十年中將在全球扮演更重要的角色。此機制可以豐富人民幣產品，提高市場交易效率和安全性，促進人民幣國際化，鞏固香港作爲離岸人民幣樞紐的角色。

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