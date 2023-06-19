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習布會 恒指收市跌幅收窄至127點 成交續逾千億 北水流入71億兩周最多

美股今日假期休市，港股續過千億成交。內地於周末有有推出救市措施，加劇經濟增長擔憂，科技股推低大市，分析師渠道調查顯示618促銷期間的銷售表現弱於預期，體育用品股下跌，港股早市跌逾300點，午後跌幅收窄，加上有傳布林肯將與習近平會晤，大市跌幅進一步收窄。

通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為23.6%，下跌為37.71%，無升跌為38.68%。恒指今早低開56點，高位跌40點，低位跌321點，高低波幅282點。

恒指收市跌127點或0.64%，報19912點，大市成交金額1029億元，較上日減少41.3%，是6月14日931.28億元成交後最少；國指跌56點或0.83%，報6776點。恒生科技指數收報4178點，跌1.3%。

藍籌股成交金額416.77億元，佔大市成交40.5%；科指成份股成交金額258.88億元，佔大市成交25.15%；國指成份股成交金額364.66億元，佔大市成交35.43%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.99%，至121.5億元，佔大市成交11.79%。牛熊證成交金額54.22億元，減少9.35%；窩輪成交金額67.28億元，增加2.83%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，53隻下跌，1隻無升跌。華潤電力（0836）升2%，收報17.36元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.35%，收報1.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報46.3元，升2.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報73.2元，跌5.91%。

恒指曾下試50天線(19698.59點)。科指曾下試100天線(4090.84點)。

北水南下合計淨流入71.06億元，終止連續2日流出，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。南水北上合計淨流出14.47億元人民幣，終止連續2日流入。

香港電訊（6823）偕Check Point為港企提供雲端安全託管服務。收報9.22元，跌0.54%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，環科國際（0657）收報0.04元，無升跌。金源發展國際實業（0677）收報0.85元，升2.41%。佳明集團控股（1271）收報5.03元，跌0.98%。美高域（1985）收報0.89元，升3.49%。蒙古能源（0276）收報1.01元，升8.6%。元力控股（1933）收報0.197元，無升跌。華新手袋國際控股（2683）收報0.27元，無升跌。永順控股香港（6812）收報0.197元，無升跌。億都（0259）收報2.86元，跌0.35%。

京東（9618）將投超過3萬億人幣於前線員工薪酬福利。京東618首十分鐘，三成國產品牌成交按年增一倍。收報154.4元，跌1.91%。

潤電（0836）分拆A股獲聯交所批准，擬保留不少於七成控股權。收報17.36元，升2%。

馬雲杭州現身，出席阿里巴巴（9988）全球數學競賽。收報89.7元，跌2.07%。

美團（3690）Keeta料月底推廣服務至深水埗及尖沙咀。收報137元，跌0.72%。

有線寬頻（1097）：不行Youtube及Netflix之路，冀以新模式重新與過往200萬舊有線客戶聯繫。收報0.049元，跌2%。

商湯（0020）深圳前海開展自動駕駛巴士接駁服務。收報2.28元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見46.8元，收報45.9元，升1.44%；INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.8元，收報12.8元，升6.49%；山高控股（0412）創上市新高，見6.82元，收報6.43元，跌2.43%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見111.5元，收報111.4元，升2.86%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.26元，收報14.92元，跌0.4%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見80元，收報75.8元，跌2.7%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見9.75元，收報9.58元，升2.24%；讀書郎（2385）創上市新高，見9.96元，收報9.96元，升10.42%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.01元，收報1.95元，升2.63%；法拉帝（9638）創上市新高，見26元，收報25.4元，升0.79%；零跑汽車（9863）創上市新高，見46.8元，收報45.9元，升1.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1032.9元，收報1031.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1072.75元，收報1072.05元，無升跌；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.15元，收報107.15元，升0.05%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見118.15元，收報118.15元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見161元，收報161元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（83192）創上市新高，見101.35元，收報101.35元，升0.1%；匯控（0005）創52周高，見61.5元，收報61.4元，升0.66%；米格國際（1247）創52周高，見1.18元，收報1.14元，升4.59%；伊泰（3948）創52周高，見17.26元，收報17.2元，無升跌；匯豐控股（0005）創52周高，見61.5元，收報61.4元，升0.66%；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.17元，收報0.151元，升0.67%；恆富控股（0643）創52周高，見1.25元，收報1.19元，跌4.8%；中興通訊（0763）創52周高，見28.65元，收報28.5元，升1.97%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見1.18元，收報1.14元，升4.59%；景聯集團（1751）創52周高，見1.12元，收報1.04元，跌1.89%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61.5元，收報61.4元，升0.66%；。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，興業物聯（9916）低見0.58元，收報0.63元，跌3.08%；YUSEI（0096）低見0.48元，收報0.495元，跌14.66%；豐盛控股（0607）低見0.059元，收報0.06元，跌4.76%；中原銀行（1216）低見0.52元，收報0.55元，跌1.79%；西王特鋼（1266）低見0.038元，收報0.039元，無升跌；均安控股（1559）低見0.051元，收報0.053元，跌14.52%；榮陽實業（2078）低見0.121元，收報0.123元，跌12.14%；遠大住工（2163）低見2.59元，收報2.66元，跌4.32%；萬寶盛華（2180）低見5.75元，收報6.63元，跌0.45%；卡撒天嬌（2223）低見0.32元，收報0.35元，跌2.78%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；新興光學（0125）低見0.73元，收報0.73元，無升跌；信能低碳（0145）低見0.04元，收報0.041元，跌2.38%；東岳集團（0189）低見5.51元，收報5.56元，跌2.63%；博富臨置業（0225）低見7.75元，收報7.76元，跌1.27%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；嘉進投資國際（0310）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；華寶國際（0336）低見2.86元，收報2.98元，跌4.49%；建聯集團（0385）低見0.43元，收報0.47元，跌1.05%；天德化工（0609）低見1.61元，收報1.74元，跌3.87%。

異動股

上升異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.121元，升116.07%；中國紅包（8316）創52周高，見1.65元，收報1.65元，升50%；中電華大科技（0085）收報1.6元，升44.14%；中國派對文化（1532）收報0.147元，升33.64%；中國油氣控股（0702）收報0.125元，升28.87%；阿仕特朗金融（8333）平上市高位1.58元，收報0.94元，升28.77%；恆偉集團控股（8219）收報0.67元，升26.42%；透雲生物（1332）收報0.63元，升26%；滿地科技股份（1400）收報0.88元，升25.71%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.34元，跌33.33%；迅捷環球控股（0540）收報0.219元，跌29.35%；偉俊集團控股（1013）收報0.039元，跌22%；STYLAND HOLD（0211）收報0.153元，跌19.9%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.3元，跌18.24%；朗華國際集團（8026）收報0.242元，跌16.55%；中國環保能源（0986）收報0.038元，跌15.56%；皇冠環球集團（0727）收報0.066元，跌15.38%；萬勵達（8482）收報0.084元，跌15.15%；YUSEI（0096）創上市新低，見0.48元，收報0.495元，跌14.66%；均安控股（1559）創上市新低，見0.051元，收報0.053元，跌14.52%。

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