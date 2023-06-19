文章日期：2023年6月19日 16:38
外電報道，英國著名藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研究分拆其中國業務在香港單獨上市，以減少受到地緣政治緊張的影響。阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊澄清，有關消息失實。
阿斯利康拒絕就有關未來戰略或併購的謠言或猜測發表評論。
其他報道
港交所雙櫃枱模式正式啓動
布林肯據報將在16:30在北京與習近平會晤
信保局與五家銀行合作分擔承保內地內銷風險
德勤下調今年本港新股及集資額預測
滬深三大指數全日低收 滬指跌0.54% 成交破萬億人幣
巴菲特增持日本5大商社股份 持股比例平均增至逾8.5%
工銀亞洲：7天營業擴展至5間指定分行
野村降中國今明兩年GDP增長預測至 5.1%和3.9%
Mox：今年內推出港股美股交易服務
恒指半日跌314點 下試50天線 北水轉流入 科指跌2.6%
滬深三大指數半日低收 滬指跌0.54%
黃家和：父親節餐飲業生意額遜去年
港元拆息全線升穿5厘 隔夜息創紀錄新高 1周、兩周息近16年高
香港電訊偕Check Point為港企提供雲端安全託管服務
阿斯利康據報研究分拆中國業務在香港上市 降中美地緣政治風險
實驗室服務商艾迪康今起招股籌4.8億元 入場費6222元
馬斯克旗下Neuralink今年首進行人體試驗 將在四肢癱瘓患者身上植入設備
滬深三大指數開市個別走 人行淨投放870億元