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傳分拆中國業務在港上市 阿斯利康否認

外電報道，英國著名藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研究分拆其中國業務在香港單獨上市，以減少受到地緣政治緊張的影響。阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊澄清，有關消息失實。