總就業人數增加約17 900人，至367.38萬元；總勞動人口增加約16 700人，至378.7萬人。失業人數減少約1300人，降至11.31萬人；就業不足人數為44 400人，與上月相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，「隨着經濟復蘇，勞工市場繼續改善。5月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低位，與4月相同。就業不足率亦維持1.2%不變。勞動人口及總就業人數均加快上升，分別增加16 700人和17 900人至3 787 000人和3 673 800人。失業人數進一步減少1 300人至113 100人。隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會在未來數月進一步改善」。

與上一個三個月期間比較，5月各行業的失業率變動不一。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

其他報道

傳分拆中國業務在港上市 阿斯利康否認

全日沽空金額223億 比率升至21% 盈富沽空增2.5倍比率48%

習布會 恒指收市跌幅收窄至127點 成交續逾千億 北水流入71億兩周最多

港交所雙櫃枱模式正式啓動

布林肯據報將在16:30在北京與習近平會晤

信保局與五家銀行合作分擔承保內地內銷風險

德勤下調今年本港新股及集資額預測

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.54% 成交破萬億人幣

巴菲特增持日本5大商社股份 持股比例平均增至逾8.5%