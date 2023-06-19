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本港5月底失業率持平於3% 好過預期 

統計處公布，香港截至5月底失業率持平於3%，好過市場預期的2.9%。4月份為3%，當時創2019年10月後新低。就業不足率維持於1.2%。

總就業人數增加約17 900人，至367.38萬元；總勞動人口增加約16 700人，至378.7萬人。失業人數減少約1300人，降至11.31萬人；就業不足人數為44 400人，與上月相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，「隨着經濟復蘇，勞工市場繼續改善。5月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低位，與4月相同。就業不足率亦維持1.2%不變。勞動人口及總就業人數均加快上升，分別增加16 700人和17 900人至3 787 000人和3 673 800人。失業人數進一步減少1 300人至113 100人。隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會在未來數月進一步改善」。

與上一個三個月期間比較，5月各行業的失業率變動不一。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

 

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