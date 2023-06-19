AXA表示，活動由即日起至8月18日舉行，年滿18歲的香港居民在Emma by AXA手機應用程式登記即可參與，完成指定環保任務，例如在應用程式上提交電子索償申請、在網上購買旅遊、家居、海外升學或其他保險，便可獲得Carbon Wallet積分（「CW 分」），並自動參加終極大抽獎贏取合共100萬 CW 分，在Carbon Wallet減碳獎賞平台兌換一系列綠色獎賞，包括有機護膚品、素食餐飲、生態體驗、以及免費港鐵車程。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧指，活動可鼓勵其客戶以至整個社區養成環保生活習慣。Carbon Wallet聯合創辦人鄭智韜則表示，是次合作不單透過鼓勵消費者完成簡單的環保小任務，改變他們的長遠習慣，當消費者兌換平台上的綠色奬賞，更可支持可持續消費。

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